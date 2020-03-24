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Son dakika… Corona virüsünde kolonya dünya basınında: Türklerin gizli silahı

Corona virüsü ile küresel mücadele devam ederken, salgının Türkiye sınırları içerisine gelmesinin ardından satışlarını artıran kolonya, dünyanın gündeminde... Fransa'nın resmi haber ajansı AFP, "Türklerin gizli silahı: Kolonya" başlığını kullandığı bir dosya haber hazırladı.

Sozcu.com.tr
12:03 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde kolonya dünya basınında: Türklerin gizli silahı

Fransız haber ajansı AFP, son dönemde revaçta olan kolonya ile ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Kolonyanın, corona virüsü öncesinde de Türk toplumunda önemli bir yeri olduğu örneklerle anlatılırken haberin başlığında, “Türklerin gizli silahı: Kolonya” başlığı kullanıldı.

Dosya haberde “Misafirperverliğin sembolü olmasının yanı sıra hijyen olarak da destek veren bir parça. Şimdi ister buzdolabında ister dolaplarda olsun her evde bulunan, Türk kolonyası, corona virüsü ile savaşta bir silah olarak beklenmedik bir talep görüyor” ifadesi kullanıldı.

AFP, kolonyaya geniş yer ayırdı.

Eminönü’nde kolonya satın almak için ilk vakaların açıklanmasından önce uzun kuyruklar olduğu hatırlatılırken, birçok eczane ve dükkanda kolonyanın tükendiğine dair ibareler olduğu belirtildi.

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Corona Dünya Eminönü Fransa Haber İspanya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 12:09 24.03.2020
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