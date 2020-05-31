Son dakika… Corona virüsünde korkunç sıçrama: Bir ülkeyi daha geride bıraktılar

Corona virüsüne karşı önlemlerin zamanında alınmadığı Brezilya, salgının başladığı andan beri en korkunç günü yaşıyor…

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde bir rekor olan 33.27 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Güney Amerika ülkesinde toplam Covid-19 vaka sayısı 498.440’a çıktı. Brezilya böylelikle salgının korkutucu boyutlara ulaştığı ülkelerden biri haline geldi.

DÖRDÜNCÜ SIRADALAR

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 956 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle öldüğü açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 28.834 olduğu açıklandı. Brezilya, yapılan güncelleme ile Covid-19’a bağlı ölüm sayısında Fransa’yı geride bırakarak dünyada en çok ölümün açıklandığı dördüncü ülke oldu.

Bu kategoride Fransa’yı geride bırakan Brezilya’nın önünde ABD, Birleşik Krallık ve İtalya bulunuyor.

EN KÖTÜ HENÜZ YAŞANMADI

Daha önce sokağa çıkma yasaklarını eleştirerek, “Kötü bir ekonomi virüsten daha tehlikeli” diyen ve corona virüsünün işsizliği artırmasından şikayet ederek sokağa çıkma yasaklarına uyulmaması gerektiğini dile getiren Brezilya lideri Jair Bolsonaro konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Brezilya’da bazı eyaletlerde karantina ve sokağa çıkma yasaklarının gevşetileceğini açıklayan sağlık yetkilileri, en kötünün henüz yaşanmadığını da vurguladı.