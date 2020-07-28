Son dakika… Corona virüsünde korkutan sıçrama: Nisan ayından beri en yüksek sayı

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını dünya çapında paniğe sebep olurken, ikinci dalga paniği birçok ülkede başlamış durumda…

Salgının başlangıç noktası olan Çin’de dün 68 yeni corona virüsü vakası açıklandı. Son dört gündür kademeli olarak vaka sayısında bir artış yaşayan Çin’de 68 yeni vaka Nisan ayından beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

16 TEMMUZ’DAN BERİ 235 VAKA

Çin’de önceki gün 61 yeni vaka tespit edilirken bugün yapılan açıklamada özellikle ülkenin batısındaki Xinjiang bölgesinin yeni salgının merkez üssü olduğu belirtildi. Vakaların 57’sinin Xinjiang’ta olduğu belirtilirken, 16 Temmuz’dan beri bölgede 235 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Resmi verilere göre Çin’de 83.959 vaka tespit edilirken 4.634 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi. Çin, vaka bazında dünya sıralamasında en çok vakanın görüldüğü 27’nci ülke konumunda.