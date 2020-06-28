Son dakika… Corona virüsünde kritik karar: Türkiye ile ilgili detay ortaya çıktı

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 10 milyonu geçerken özellikle Avrupa’da havaların ısınmasıyla birlikte ülkenin gündemi ne Covid-19 ne işsizlik… İngiltere kamuoyu, Dışişleri Bakanlığı’nın yaz tatilinde hangi ülkelere gitmeye izin vereceğini merak bekliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın ülke dışına çıkma yasağı getirmesinden tam 111 gün sonra 6 Temmuz itibariyle İngilizler yurt dışına çıkarak tatile gidebilecek. Henüz hangi ülkelere resmi olarak izin verildiğine dair net bir açıklama yapılmazken, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan’a izin çıkması bekleniyor.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Independent, elde ettiği veriler ve kulislerdeki iddiaları göz önünde bulundurarak, İngiliz vatandaşları için güvenli ülkeleri sıraladı.

Diplomatik kaynakların iddiasına göre Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelere İngiliz vatandaşlarının gitmesi için ikinci aşamada izin çıkacak.

TÜRKİYE VE PORTEKİZ BASTIRIYOR

Independent, özellikle son dönemde başkent Lizbon’da vaka sayısının artış göstermesi dolayısıyla Portekiz’e ilk aşamada izin verilmeyeceği belirtilirken, Portekizli yetkililerin bu konuda baskı yaptığını yazdı.

Independent, Ankara-Londra hattında da müzakerelerin yoğun bir şekilde ilerlediğini yazdı. Gazete, “Avrupa Birliği dışındaki en popüler turizm merkezlerinden biri olan Türkiye’de de son iki haftada az biraz vaka sayısında artış oldu. Fakat Türkiye’de de ülkeye girişe izin çıkarılması için yoğun bir diplomatik baskı uygulanıyor” ifadesini kullandı.