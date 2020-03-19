Son dakika… Corona virüsünde ölü sayısı 9 bine dayandı! İşte son durum

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan corona virüsü dünya çapında etkisini sürdürüyor. Hastalıkla ilgili Avrupa’dan kötü haberler gelmeye devam ederken, Çinli yetkililer Aralık ayından beri salgınla mücadelede ilk kez ‘yerli yeni vaka’ tespit edilmediğini duyurdu.

İşte dünya genelinde virüsle ilgili son bilgiler:

İtalya: Çin dışında salgının en çok etki gösterdiği İtalya'da ölü sayısı hız kesmeden artmaya devam ediyor. Son paylaşılan rakama göre ölü sayısı 2 bin 503’ten 2 bin 978’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 35 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

İran: Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur son olarak ülkedeki rakamları dün açıklamıştı. Cihanpur’un aktardığına göre ülkede ölü sayısı 1135, toplam vaka sayısı ise 17 bin 361.

İspanya: Avrupa'da Fransa’yı geçerek en çok kayıp veren ikinci ülke olan İspanya'da toplam vaka 14 bin 769, ölü sayısı ise 638’e ulaştı.

TRUMP’TAN KRİTİK TEST KARARI



Fransa: Fransa'da son olarak açıklanan vaka sayısı 9 bin 134, ölü sayısı ise 264 olarak duyuruldu.

ABD: Başkan Donald Trump, corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında ABD’lilere ücretsiz olarak test yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı. Ülkede vaka sayısı 9 bin 464, ölü sayısı ise 155’e ulaştı.

İNGİLTERE’DE OKULLAR TATİL



Birleşik Krallık: Ada genelinde görülen vaka sayısı 2 bin 626'ya, ölü sayısı 104'e yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eleştirilerin hedefi olduğu okullarla ilgili tatil kararı aldı. Londra’da şehir genelinde karantina uygulanacağı haberleri geliyor.

Almanya: Ülkede vaka sayısı yaklaşık 3 bin artarak 12 bin 327 ulaşırken, ölü sayısı ise 2 artarak 28’e yükseldi.

MALEZYA VE MEKSİKA’DA İLK ÖLÜM

Malezya ve Meksika’da corona virüsü nedeniyle ilk ölümlerin gerçekleştiği açıklandı. Avustralya ve Yeni Zelanda, yabancı ülkelerden giriş ve çıkışları yasakladı.

Rakamlar ‘worldometers’tan alınmıştır.

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