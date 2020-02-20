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Son dakika… Corona virüsünde ölü sayısı artıyor: Yürekleri burkan görüntü

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında başladıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü ile ilgili bugün de acı haberler geldi... Dünya çapında ölü sayısı 2 bin 126'ya çıkarken sosyal medyada paylaşılan bir video Wuhan'da yaşanan dramı gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
16:37 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde ölü sayısı artıyor: Yürekleri burkan görüntü

Çin’in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü öldürmeye devam ediyor… Açıklanan resmi rakamlara göre Aralık ayında başlayan ve sadece haftalar içerisinde 2 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü salgını ile ilgili bugün yeni açıklamalar geldi.

Çin makamları corona virüsünden yaşamını kaybedenlerin sayısının 2 bin 126’ya çıktığını açıkladı. İran’da da iki kişinin yaşamını yitirdiği ve yeni vakaların görüldüğü açıklanırken Çin’de yoğun olarak kullanılan Weibo isimli sosyal medya uygulamasında paylaşılan bir video gündem oldu.

Salgının başladığı Wuhan’da hastalıkla mücadele eden doktor Liu Zhiming’in salı günü ölmesinin ardından dün talihsiz doktorun naaşı hastaneden çıkarıldı. Özel kostümlü yetkili ve görevlilerin da hazır bulunduğu işlem sırasında 51 yaşındaki doktorun eşi de yer aldı.

Özel bir araçla Zhiming’in naaşı götürülürken, özel kostüm giyen yas içindeki kadın aracın peşinden ayrılmadı. Eşini bırakmak istemeyen ve araca dokunarak feryat ederek yürüyen kadın bir süre aracı takip etti.

Çin doktor Dünya haberler İran Kadın salı son dakika sosyal medya Weibo
Son güncelleme: 17:11 20.02.2020
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