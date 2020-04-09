Son dakika… Corona virüsünde şok görüntü: Hava trafiği dikkat çekti

Corona virüsü salgınında en çok vakanın olduğu ve ölüm sayısında da ikinci sırada yer alan ABD’deki hava trafiği radarlara yansıdı…

ABD hava sahasındaki özellikle uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı. Ülkede iç hat uçuş trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. Doktorlar ABD’de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede corona virüsündeki vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulundu. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında diğer ülkelerdeki uçak trafiğindeki azalma da radara yansıdı.



Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında diğer ülkelerin hava sahasına göre ABD’deki uçak trafiğinde yoğunluk yaşanması, diğer ülkelerde ise az uçak trafiği dikkat çekti. Özellikle iç hat uçuşlarındaki trafik dikkat çekti. (DHA)