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Son dakika… Corona virüsünde son durum: 3 ay sonra bir ilk yaşanıyor

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de bugün mağaza ve işletmeler tekrar açılıyor. 3 ayın ardından ilk kez mağazaların açılması ülkede büyük bir heyecan yaratırken bazı kurallar uygulanmaya başlandı.

Sozcu.com.tr
07:55 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünde son durum: 3 ay sonra bir ilk yaşanıyor

Dünya çapında corona virüsü salgınından hasta olanların sayısı 7 milyon 995 bini geçerken İngiltere’de bugün 3 ay sonra bir ilk yaşanıyor… Corona virüsünü en sert geçiren ülkelerden biri olan Başbakan Boris Johnson’ın Covid-19 sebebiyle günlerce yoğun bakımda kaldığı, Galler Prensi Charles’da da görülen corona virüsü sürecini en ağır yaşayan İngiltere’de 3 aydır kapalı olan mağazalar ve işletmeler bugün açılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson (sağdaki), Londra’daki bir mağazayı ziyaret ederek kontrol etti.

Üç aylık bir sürecin ardından normalleşme sürecine giren İngiltere’de hayvanat bahçeleri ve ibadet yerleri de tekrar açılacak. Yeniden açılacak bütün yerlerde sosyal mesafe kuralının uygulanacağı açıklanırken, maskelerin de kapalı alanda takılması gerektiği aktarıldı.

Kuzey İrlanda’da da işletmeler ve mağazalar Cuma günü açılırken, İskoçya ve Galler’de henüz mağazaların ne zaman açılacağına dair bir karar alınmadı.

TÜRKİYE’DE VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Koca, son 24 saat içerisinde 1562 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklarken, 45.176 test yapıldığını ve 15 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Güncel verilerle birlikte Türkiye’de toplam vaka sayısı 178.239’a çıkarken Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı da 4.807’ye ulaştı.

Vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, “İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN KAN DONDURAN AÇIKLAMA
Corona virüsü salgınının etkisini göstermeye başladığı Amerika kıtasından korkutan bir açıklama geldi. Kuzey Amerika ülkesi Meksika’da vaka sayısının artmaya devam ettiği duyuruldu.

17 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Meksika’da yetkililer, “Vaka sayısı açıklanandan çok daha fazla” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 4.147 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıklarken 269 insanın da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkede toplam vaka sayısı 146.837’ye çıkarken toplam ölüm sayısı da 17.141’e çıktı. Bu açıklamanın ardından hükümet, “Gerçekten hasta olanların sayısı resmi açıklamadan çok daha yüksek” uyarısını yaptı.

ÇİN’DE İKİNCİ DALGA BAŞLADI
Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de ikinci dalga paniği yaşanıyor… Son günlerde özellikle başkent Pekin’de vaka sayısının ciddi oranda artmasıyla birlikte Çinli yetkililer harekete geçti.

Çin’de vaka sayısının artış göstermesi üzerine 10 toplu konutta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Vaka sayısının özellikle pazar yakınlarında artmasına dikkat çeken yetkililer Haidian’daki Yuquandong pazarı yakınındaki 10 toplu konutu tecrit altına aldı. Bölgede yaşayanların karantina altına alınmasına karar veren Çin yönetimi burada yaşayanların Covid-19 testi yaptırması emrini verdi.

Bölgenin 24 saat izleneceğini ve dezenfekte edileceğini duyuran yetkililer 36’sı Pekin’de olmak üzere 49 yeni vakanın tespit edildiğini ve son dönemdeki en yüksek verinin bu olduğunu da hatırlattı.

Detaylar geliyor…

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Son güncelleme: 08:16 15.06.2020
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