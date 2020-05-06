Son dakika… Corona virüsünde son durum: 78 gün sonra bir ilk yaşandı

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 3.7 milyonu geçerken salgının çıktığı andan beri önlemlerini alarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Güney Kore’den kritik bir açıklama geldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde sadece 2 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu vakaların da yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklayan yetkililer, 18 Şubat’tan beri bir ilkin yaşandığını da açıkladı.

Güney Kore’de en son 18 Şubat’ta 1 Covid-19 vakası tespit edilmişti. Güncel verilerle birlikte 51 milyonluk Güney Kore’de Covid-19 vaka sayısı 10.806 olarak açıklandı. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 255’e çıktı.

YÜZDE 86.4’Ü İYİLEŞTİ

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 50 hastanın da taburcu edildiği belirtildi. Ülkede corona virüsüyle mücadele ederek iyileşen hasta sayısı 9.333 olarak açıklandı. Bu oran ülkedeki hasta sayısının yüzde 86.4’ünün iyileştiği anlamına da geliyor.

643 binden fazla testin yapıldığı Güney Kore’de corona virüsü hastalarının kimlerle etkileşime geçerek hastalığı bulaştırmış olabileceğini bulmak için de özel bir telefon uygulaması geliştirildi. Bu telefon uygulaması aracılığıyla hasta olma ihtimali olanları önceden tespit eden Güney Kore bu konuda dikkat çekti.

MART’TA 270 BİN TEST YAPILDI BİLE

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün Mart ayının ortasında önerdiği “Test yapın. Coronayla mücadele için bu kritik” dediği test konusunda Seul hükümeti ilk günden beri çok önemli adımlar attı. Günde ortalama 12 binden fazla insana test yapabilen ülke bazı günlerde 20 binden fazla insana corona testi yapmayı başardı.

Kurulan mobil denetleme ve ters merkezleri ücretsiz olarak 10 dakika içerisinde test yaparken 24 saat içerisinde de sonuçları telefon üzerinden göndermeyi başardı. Mart ayının ortasında ülkede 270 binden fazla insan corona testi yaptırdı.

HONG KONG’TAN VATANDAŞA TEKRAR KULLANILABİLİR MASKE

Hong Kong yönetimi CuMask+ isimli çok katmanlı ve kaliteli bir maskenin vatandaşlarına dağıtılacağını duyurdu. Tekrar ve tekrar kullanıma uygun olarak geliştirilen maskenin internet üzerinden kimlik ile başvuru yapanlara iki hafta içerisinde gönderileceği belirtildi.

CuMask+ isimli maskenin havadaki damlacıklara karşı sağlam ve dayanıklı olduğu açıklanırken 60 yıkamadan sonra sadece filtresinin değişmesi gerektiği kaydedildi. Corona virüsünün patlak vermesiyle birlikte maske sıkıntısı yaşayan Hong Kong’ta insanlar maske alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemiş ve bazı özel şirketlerin ücretsiz maske dağıtması hükümete eleştiri yönetilmesine sebep olmuştu.