Son dakika… Corona virüsünde son durum: ABD yeni vaka rekorunu kırdı

Corona virüsü dünya genelinde yıkıma yol açmaya devam ederken bilanço giderek ağırlaşıyor. 10 milyon vaka sınırının eşiğine gelinen salgında pek çok ülke normalleşme adımları atsa da, virüs ortaya çıktığından bu yana en yüksek rakamlar kayıtlara geçmeye devam ediyor.

40 BİN SINIRINI AŞTILAR

Hem vaka hem de ölü sayısıyla corona virüsünün en çok vurduğu ülke olan ABD’de rekorlar kırılmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi, son 24 saatte 40 bin 598 yeni vakayla salgın başından bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü açıkladı.

2 bin 430 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede toplam 2 milyon 422 bin 91 vaka ve 124 bin 410 can kaybına ulaşıldı.

EKONOMİ BAKANI POZİTİF ÇIKTI

Amerika kıtasında virüsün en çok etkilediği ülkelerden Meksika’da iki kritik sınır aynı günde aşıldı. Son 24 saatte 6 bin 104 yeni tanı koyulurken toplam vaka sayısı 202 bin 951’e ulaştı.

736 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölü sayısı ise 25 bin 60’a yükseldi.

Öte yandan Ekonomi Bakanı Arturo Herrera Gutierrez’in de corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Bakanın yalnızca hafif semptomları olduğu belirtildi.

BOLSONARO: VİRÜS GEÇİRMİŞ OLABİLİRİM

Corona virüsü salgınında önlemleri ciddiye almayan tutumuyla tepki toplayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bolsonaro, corona virüsü geçirmiş olabileceğini söylerken, daha önce pek çok kez yaptırmasına rağmen yeniden teste gireceğini açıkladı.

Brezilya’da son 1 günde 39 bin 483 kişi corona virüsüne yakalandı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 228 bin 114’e yükselirken, ölü sayısı ise 54 bin 971’e ulaştı.

ÇİN’DE 13 YENİ VAKA

İkinci dalga paniğini bir türlü atlatamayan Çin’de kitlesel test uygulamaları devam ediyor. Yetkililer ülke genelinde 13 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 11’i başkent Pekin’de ortaya çıktı.

2 kişinin ise ülke dışından gelen yabancılar olduğu duyuruldu.

KOCA: TEDBİRLERİN AZALDIĞINI GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel corona verilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan tabloya göre dün 52 bin 303 test yapılırken bin 458 yeni vaka tespit edildi.

Güncel tabloya göre 21 kişi daha virüse yenik düştü. Böylece Türkiye'deki toplam vefat sayısı 5 bin 46'ya, toplam vaka sayısı ise 193 bin 115'e yükseldi.

Verileri yorumlayan Sağlık Bakanı Koca, “Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor” dedi.