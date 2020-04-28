Son dakika… Corona virüsünde son durum: ABD’de gündem Türkiye’nin gönderdiği maskeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yaptığı “ABD’ye yardım gönderiyoruz” açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri’nde gündem oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada, “Biz kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek seviyelere ulaştık. Bugüne kadar 55 ülkeye malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye, maske, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektanlardan oluşan malzemeleri yarın gönderiyoruz” demişti. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’ye gönderilecek malzemeleri sıralamıştı.

2 BİN LİTRE DEZENFEKTAN DA PAKET İÇERİSİNDE

Bu malzemeler arasında 500 bin cerrahi maske, 4 bin koruyucu önlük, 1500 koruyucu gözlük, 400 adet N95 maske, 500 yüz koruma maskesi ve 2 bin litre dezenfektan bulunuyordu.

Türkiye’den gönderilecek malzemeler ABD basınında gündem oldu… ABD’nin önde gelen medya platformlarından CNN, “Türkiye, ABD’ye tıbbi malzeme gönderiyor” başlığıyla duyurdu. Jennifer Hansler ve Gül Tüysüz’ün haberinde ise yardımların ABD’de nasıl dağıtılacağı sorgulandı.

Türkiye’nin salgının başlamasının ardından 55 ülkeye tıbbi malzeme ve ekipman gönderdiğinin hatırlatıldığı haberde, “Fakat bu malzemelerin tam olarak nerelere gönderileceği belirsiz. Bu malzemelerin salı akşamına doğru Maryland’deki Andrews Üssü’ne ulaşması bekleniyor. CNN, Beyaz Saray ve FEMA’ya (Federal Acil Durum Yönetim Ajansı) bu soruyu sordu” ifadesi yer aldı.