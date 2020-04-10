Son dakika… Corona virüsünde son durum: ABD’den acı sıçrayış

Corona virüsü salgını can almaya devam ederken, resmi makamlardan ve yetkililerden güncel veriler ve son durum hakkındaki bilgiler gelmeye devam ediyor…

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, “Corona virüsünün yeni merkez üssü olabilir” yorumu yapılan ABD’de ölüm sayısında çok sert bir artış yaşanması ülkede panik yarattı. ABD’de ölüm sayısındaki artışın özellikle New York eyaletinde görülmesi ise salgının özellikle burada en ağır etkisini gösterdiği ve İspanya’nın Madrid ve İtalya’nın Lombardiya bölgeleri gibi hale gelindiği görüldü.

Son 24 saat içerisinde New York’ta Covid-19’a bağlı 799 ölüm gerçekleştiği açıklandı. ABD’nin en çok etkilendiği eyalette yeni hasta sayısında bir düşüş gözlenmesi umut verici gelişme olarak yorumlandı. ABDde sadece Wyoming eyaletinde ölüm açıklanmadığı belirtildi.

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DÜNYADA SON DURUM

Resmi rakamlara göre dünya genelinde bir gün önce 1.5 milyon vaka sayısına ulaşan oran bugün 1.6 milyonu geçti… Bu yazının kaleme aldığını günden tam bir hafta önce dünya çapında resmi vaka sayısı 1 milyonun altındaydı.

Dünya çapında vaka bazında en çok etkilenen ülkeler sırasıyla ABD (465.329 vaka), İspanya (153.222) vaka, İtalya (143.626 vaka) ve Fransa (118.783 vaka).

Dünya çapında en çok ölümün yaşandığı ülkeler ise sırasıyla İtalya (18.279 ölüm), ABD (16.697), İspanya (15.447 ölüm), Fransa (12.210 ölüm) oldu.

TÜRKİYE VAKADA DOKUZUNCU SIRADA

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta tespit edilen corona virüsü ile ilgili güncel verileri dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı… Koca, son 24 saat içerisinde 96 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Son verilerle birlikte Türkiye genelinde toplam ölüm sayısı 908 oldu.

Öte yandan dün yapılan açıklamada toplam vaka sayısının da 4 bin 56 olduğu açıklandı. Türkiye’de toplam vaka sayısı 42 bin 282’ye çıktı. Türkiye güncel verilere göre dünya sıralamasında vaka bazında dokuzuncu sırada, corona virüsüne bağlı ölüm sayısında 13’üncü sırada yer alıyor.

ALMANYA’DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Corona virüsü salgınına Avrupa’daki diğer ülkelere göre daha hazırlıklı olan Almanya’da son 24 saatte vaka sayısı 5.323 arttı. Yapılan açıklamada ülke genelindeki toplam vaka sayısı 113.525 olurken, bu oran son dört günde devam eden artışın sürdüğünü gösterdi.

Öte yandan ülke genelindeki ölüm sayısının da 266 arttığı açıklandı. Güncel verilere göre ülke genelinde ölüm sayısı 2 bin 373 oldu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın corona virüsüyle mücadelesinde umut verici olaylar yaşandı… Johnson’ın sözcüsü, İngiltere Başbakanı’nın Londra’daki hastanedeki yoğun bakım ünitesinden çıktığını duyurdu.

Sözcü, “Başbakan bugün yoğun bakım bölümünden çıktı ve iyileşmesi yakından takip ediliyor” dedi. Yapılan açıklamada Johnson’ın ne zaman görevinin başına döneceğine dair bir açıklama yapılmadı.