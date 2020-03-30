Son dakika… Corona virüsünde son durum: Ajanslar İstanbul’dan bu kareyi paylaştı

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan bölgesinde Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgınında son 12 saatte peş peşe kritik kararlar alındı… Resmi rakamlara göre dünya çapında 722 binden fazla insanda görülen ve 33 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünde vaka sayısına göre en kötü durumda olan ABD’den korkutan açıklamalar geldi.

Corona virüsü salgınının başladığı günlerden beri ABD Başkanı Donald Trump’ın en güvendiği isimlerden biri olan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci gelecek dönemde yaşanabilecekleri anlattı.

Dr. Anthony Fauci, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 100 bin ile 200 bin arasında öngördüklerini söyledi. CNN’de konuşan Fauci, “Şu an gördüğümüzü yorumlarsak 100 bin ile 200 bin arasında ölüm görüyoruz. Bir öngörü yapmak zorunda değiliz diye düşünüyorum. Çünkü bu hedef hareket halinde ve tahmin ile beklentiler çok kolayca değişebilir, insanlar yanlış yönlendirilebilir” dedi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD’de kabusu yaşayan New York, en çok ölümün meydana geldiği eyalet olarak tarihe geçti. Salgından en çok etkilenen New York’ta vali Andrew Cuomo’nun açıkladığı resmi rakamlara göre 965 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 2188 insan yaşamını yitirdi.

ABD’nin en popüler kenti New York’ta sadece 7 saat içerisinde yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi. Dün yerel saatle 09:30 ile 06:15 saatleri arasında New York’ta 98 kişi ölürken, 1166 yeni corona virüsü vakasının tespit edildiği duyuruldu. Queens’te 10737 ve Brooklyn’de 6250 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

New York Belediye Başkanı de Blasio, şehrin kendine gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. de Blasio, “Çok ama çok zor bir yoldayız. Nisan ayı Mart ayından daha kötü olacak ve korkarım ki Mayıs ayı da Nisan ayından daha kötü olacak” dedi.

İTALYA VE İSPANYA MAALESEF EN ÖNDE

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden ikisi İtalya ve İspanya oldu… Güncel resmi rakamlara göre İtalya’da 10.779 kişi, İspanya’da ise 6.803 kişi yaşamını yitirdi. Virüsün patlak verdiği Çin’de 3,308 kişi hayatını kaybederken, Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülke olan İran’da 2640 kişi öldü.

Resmi rakamlara göre İran’ın ardından Fransa, ABD, İngiltere ve Hollanda geliyor… Bu ülkelerde tespit edilen ölüm sayısı sırasıyla 2.611, 2.493, 1231 ve 772.

Corona virüsü turizmi ve havayolu taşımacılığını da büyük ölçüde etkiledi… Birçok ülke sınırlarını kapatarak salgının yayılmasını engellemeye çalışırken çok sayıda uçuş da iptal oldu. Corona virüsü salgını dolayısıyla en zor durumda kalanlar ise aktarmalı olarak bir yerden bir yere gitmek isteyen turistler oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NA ÇADIR KURDULAR

Reuters haber ajansı hava yolu turizminde bir merkez halini almak için inşa edilen İstanbul Havalimanı’ndaki manzarayı fotoğrafladı. Reuters muhabirinin çektiği fotoğraflarda uçuşu iptal olduğu için havalimanında mahsur kalan çok sayıda turistin yaşadıkları dikkat çekti.



Bazı turistler havalimanının içine çadır kurarken kalabalık aileler de yere örtü sererek üzerinde yemek yiyip sohbet etti. İstanbul Havalimanı’na çadır kuran Rus turist, Meksika’ya gitme planları olduğunu fakat salgın dolayısıyla İstanbul’da mahsur kaldığını söyledi. Otomatik check-in makinelerinin yanına çadırını kuran Rus yolcunun Rusya’ya dönmeyi beklediği belirtildi.

ALMANYA’DA ÖLÜM SAYISI ARTIYOR

Corona virüsü salgınına en doğru müdahaleyi yaptığı için övgü toplayan Almanya’da ölüm sayısı artıyor… Almanya’da salgın ile ilgili çalışmalarıyla bilinen ve ülke politikasını yönlendiren Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da corona virüsü vaka sayısının 57.298’e çıktığını duyururken, toplam ölüm sayısının da 455’e yükseldiğini açıkladı.

Almanya’nın haftada 120 bin kişiye corona virüsü testi yapıldığı açıklanırken, vaka sayısının bu sebeple yükseldiği belirtildi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada salgının en çok ülkenin güneyindeki Bavyera’yı etkilediği belirtildi. Salgının ilk görüldüğü bölgelerden olan Bavyera’da şu an resmi rakamlara göre 13.989 vaka bulunuyor.

ÇİN’DEN İYİ HABER GELDİ

Corona virüsünün patlak verdiği Çin’dede üst üste dördüncü günde de yeni virüs vakası sayısı azaldı. Bugün yapılan açıklamada toplam 31 yeni vaka görüldüğü ve bunların 30’unun ülke dışından gelenlerden bulaştığı belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun verilerine göre dün 45 kişide corona virüsü tespit edilmişti.

Öte yandan yapılan açıklamada, Çin’de dün 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölü sayısının 3304’e yükseldiği açıklandı.

MOSKOVA’DA 100 METRE KURALI

Rusya’nın başkenti Moskova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi… Alınan yeni karar ile birlikte Moskova’da insanların evlerine en yakın dükkan ve eczanelere gitmesi gerekiyor. Moskovalılar evcil hayvanlarını sadece evlerinin 100 metre yakınında gezdirebilecek.

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İSRAİL BAŞBAKANININ YARDIMCISINDA POZİTİF ÇIKTI

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yardımcısında corona virüsü tespit edildiği açıklandı. İsrail medyasında yer alan haberlerde 70 yaşındaki Netanyahu’nun yardımcısının hastalandığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, “Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi. Yerel basında yer alan haberlerde Netanyahu’da corona virüsü tespit edilip edilmediğine dair bir ifade yer almadı. Netanyahu, 15 Mart’ta corona virüsü testi yaptırmış ve test sonucu negatif çıkmıştı.

Resmi rakamlara göre İsrail’de toplam 4247 vaka tespit edilirken 15 kişi de yaşamını yitirmişti.