Son dakika… Corona virüsünde son durum: Artış sürüyor

Avrupa ve ABD’de de corona virüsüne rağmen normalleşme süreci başlarken Almanya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde vaka sayısının bölgesel olarak artış göstermesi bu ülkelerde panik yarattı.

Corona virüsü salgınının çıktığı ülke olarak bilinen ve çok sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar getirerek salgını yavaşlatmayı başaran Çin’de salgınla mücadele tekrar hız kazandı. Özellikle geçen hafta başkent Pekin’deki artışa bağlı olarak ülkede 26 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, başkent Pekin’deki son corona virüsü dalgasının 11 Haziran’da başladığı belirtilirken, bugün tespit edilen vaka sayısının da 22 olduğu vurgulandı.

Yetkililer bu dalgada şimdiye kadar 227 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre Çin’de toplamda 83.378 doğrulanmış corona virüsü vakası bulunuyor.

YENİ VAKALAR SINIRDA YAKALANDI

Geçen haftalarda corona virüsünü yendiklerini duyuran ve normalleşme sürecine başlayan Yeni Zelanda’da da iki yeni daha vaka görülmesi panik yarattı.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanı, tespit edilen iki vakanın da ülke dışından geldiğini ve bu kişilerin sınırda yapılan kontrollerle tespit edildiğini duyurdu. Bu kişilerin karantinaya alındığı da aktarıldı.

OHAL UZATILIYOR

Avustralya’nın Victoria eyaletinde son 2 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, 19 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Victoria’daki aktif vaka sayısının 121 olduğunu açıklayan Mikakos, “Vaka sayısının bu kadar artmasıyla birlikte olağanüstü hal kararını uzatmaya karar verdik. Victoria’daki bazı merkez üslerine güvenlik güçlerini gönderdik ve kontrolleri artırmaya karar verdik. Corona virüsü halen çok ciddi bir durum” ifadesini kullandı.

MERKEZ ÜSSÜNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Brezilya’da son 24 saat içerisinde 1022 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Güncel verilere göre ülkede corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 48.954’ten 49.976’ya çıktı. Ülkede corona virüsü vaka sayısı da 1.032.913’e çıktı.

TÜRKİYE’DE 1248 YENİ VAKA

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan yasak ve kısıtlamaların birkaç hafta önce kalktığı Türkiye’de güncel verileri dün gece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, “Bugün yapılan 41 bin 112 testle beraber toplam test sayısı 2 milyon 904 bin 744 oldu” dedi.

Son 24 saat içerisinde 1.248 vakanın tespit edildiği aktarılırken toplam vaka sayısı da 186.493'e yükseldi. Son 24 saat içerisinde 22 kişinin hayatını Covid-19’a bağlı sebeplerle kaybettiği ifade edilirken toplam can kaybı da 4.927'ye çıktı.

Türkiye’de Son 24 saatte bin 312 hastanın, toplamda ise 158 bin 828 kişinin iyileştiği aktarıldı. Öte yandan verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 781, toplam entübe hasta sayısı da 318 oldu.

ALMANYA’DA KARANTİNA ÇATIŞMASI

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek salgını yavaşlatmayı başaran Avrupa ülkelerinden biri olan Almanya’da da salgının bazı bölgelerde tekrar artış göstermesiyle birlikte karantina uygulamasına geçildi.

Berlin’de azınlıkların yoğun yaşadığı Neukölln bölgesinde birçok apartman ve daire tecrit altına alındı.

Öte yandan dün Almanya’nın Göttingen kentindeki bir toplu konutta çatışma yaşandı… Tecrit uygulamasından bıkan ve bu durumu protesto eden 120 kişilik bir grup polisle çatıştı. Perşembe günü yetkililer toplu konutta yaşayan 700 kişinin tecrit alınmasına karar vermişti.