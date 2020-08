Son dakika… Corona virüsünde son durum: Bilanço artıyor

Covid-19 korkusu dünyanın birçok ülkesinde hissedilmeye devam ediyor… Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 817 bini geçti… Corona virüsü tespit edilen hasta sayısı 23 milyon 812 bin 869´a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 363 bin 910’a ulaştı.

AMERİKA’DA DURUM VAHİM

En fazla vakaya sahip ülke olan ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplam 5 milyon 915 bin 630 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise ABD’de 181 bin 114’e ulaştığı bildirildi.

Amerika kıtasında corona virüsü nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplam 3 milyon 627 bin 217 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 115 bin 451´e ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6´ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 600 bin 438 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 813 olarak rapor edildi. Şili´de can kaybı yükselerek 10 bin 916 olurken, vaka sayısı 399 bin 568´e yükseldi.

TÜRKİYE’DE AYLAR SONRA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Türkiye’de corona virüsü kaynaklı yeni vaka sayısı 1,000’in üzerindeki seyrini sürdürerek dün 1,443 oldu; 18 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam vaka sayısı 259,692’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 6,139’a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 796 olurken zatürre oranı %7.4 olarak gerçekleşti. Dünkü test sayısı 95,943, iyileşen sayısı 743 oldu.

AVRUPA’DA ARTIŞ SÜRÜYOR

Mart ve Nisan ayında corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa’da da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor…

İtalya’da toplam vaka sayısı 260 bin 298 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 441 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 236 bin 117 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 336 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplamda 9 bin 996 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 82 bin 92 kişinin enfekte olduğu açıklandı.

İspanya’da son günlerde vaka sayısındaki artış yetkilileri harekete geçirdi… Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da son 2 hafta içerisinde vaka sayısının bölgedeki diğer ülkelere göre daha fazla artış göstermesi üzerine yetkililer yeni kısıtlama ve yasakların getirilebileceğini duyurdu.

Son 2 hafta içerisinde 78 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede son 14 gün içerisindeki her 100.000 hastadaki hasta oranı da 166’ya çıktı. Bu sayı Fransa’da 67 ve Birleşik Krallık’ta 22 seviyesinde.

İRAN’DA ÖLÜM SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Orta Doğu’da corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’da da sayı artmaya devam ediyor…

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 776´ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 361 bin 150´ye çıktığı açıklandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN KRİTİK AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yayınladı… Açıklamada Covid-19 salgınının halen arttığını fakat dünya çapında vaka ve ölüm sayısının Güneydoğu Asya ve Akdeniz’in doğusu haricindeki bölgelerde yavaşladığı vurgulandı.

Yapılan son açıklamada Amerika kıtasının salgından en çok etkilenen bölge olduğu belirtilirken geçen hafta açıklanan yeni vakaların yarısının burada kayıtlara geçtiği ve 39.240 ölümün de yüzde 62’sinin bu bölgede olduğu belirtildi.

Açıklamada, “23 Ağustos’la sona eren haftada vaka sayısı yüzde 4, ölüm sayısı da önceki haftaya göre yüzde 12 düştü. Afrika genelindeki vaka ve ölüm sayıları da sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 11 düştü. Avrupa bölgesinde ise son 3 haftada istikrarlı bir artış var. Bölgede vaka sayısındaki düşüş yüzde 1 seviyelerinde” ifadesi kullanıldı.

DÜNYADA SON DURUM

1- ABD​ 177,296 (ölüm) 5,756,661 (vaka) 5.43 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

2- Brezilya 115,309 (ölüm) 3,622,861 (vaka) 5.5 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

3- Hindistan 57,542 (ölüm) 3,106,348 (vaka) 0.43 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

4- Rusya 16,448 (ölüm) 961,493 (vaka) 1.14 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

5- Güney Afrika 13,059 (ölüm) 609,773 (vaka) 2.26 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

6- Peru 27,813 (ölüm) 600,438 (vaka) 8.52 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

7- Meksika 60,800 (ölüm) 563,705 (vaka) 4.82 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

8- Kolombiya 17,612 (ölüm) 551,696 (vaka) 3.55 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

9- İspanya 28,872 (ölüm) 409,939 (vaka) 6.17 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

10- Şili 10,916 (ölüm) 399,568 (vaka) 5.83 (her 10.000 kişide görülen ölüm)

17- Türkiye 6,139 (ölüm) 259,692 (vaka) 0.75 (her 10.000 kişide görülen ölüm)