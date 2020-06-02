Son dakika… Corona virüsünde son durum: Brezilya’da bir ayda beşe katlandı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almayı sürdürürken, Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 6.2 milyon vaka ve en az 375 bin can kaybına ulaşıldı. İşte corona virüsüyle ilgili yaşanan son gelişmeler…

Yeni vaka ve ölüm oranlarındaki artışla corona virüsünün yeni merkezlerinden biri olarak gösterilen Brezilya’da tablo giderek ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 11 bin 598 vaka ve 623 ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

BREZİLYA’DA 30 BİNE DAYANDI

Böylelikle toplam rakamlar 526 bin 447 vaka ve 29 bin 937 can kaybına yükseldi. Bakanlığın paylaştığı verilere göre mayısta virüsün zirve yaptığı ülkede bir ay içinde vaka sayıları beşe katlandı.

Öte yandan rakamlar hızla artmaya devam etse de, Rio de Janeiro şehrinde normalleşme yolunda adımlar atılmaya başlandı. Zorunlu olmayan faaliyetleri gösteren işletmelerin yavaş yavaş açılacağını ifade eden Belediye Başkanı Marcelo Crivella, normale dönüş için öngördüğü tarihin ağustos ayı olduğunu belirtti.

HOUSTON’DA YAS İLANI

1.8 milyon vaka ve en az 105 bin can kaybına ulaşan corona virüsünün en çok etkilediği ülke olan ABD’de ırkçılık protestoları salgını neredeyse unutturdu. Başkent Washington’da normalleşme yolunda ikinci aşamaya geçilirken, Houston’da ise yaşamını yitirenler için yas ilan edildi.

TRUMP ARTIK İLGİLENMİYOR

Salgınla mücadelede en önemli isimlerden ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’den flaş bir açıklama geldi. Beyaz Saray’ın oluşturduğu ‘Corona virüsü Görev Gücü’ üyesi de olan Fauci, Başkan Trump’la eskisi kadar bir araya gelmediklerini, kendisiyle iki haftadır hiç irtibat kurmadığını öne sürdü.

10 BİNİ GEÇEN 7. ÜLKE MEKSİKA

İlk corona virüsü vakasının 18 Mart’ta tespit edildiği Güney Amerika ülkesi Meksika’da kritik bir eşik açıldı. Bir günde 237 can kaybı açıklayan yetkililer, toplam ölü saysının 10 bin 167’ye yükseldiğini duyurdu. Meksika böylelikle 10 bin kaybını geçen yedinci ülke oldu. Meksika, Brezilya’nın ardından Güney Amerika’da en çok ölümün meydana geldiği ikinci ülke.

93 bini aşkın vakaya ulaşan ülkede normalleşme yönünde adımlar atılıyor. Madencilik, inşaat ve turizm sektörlerinde pek çok kuruluş yeniden faaliyete geçti.

İTALYA UFFİZİ’Yİ AÇIYOR

Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da, salgınla ilgili getirilen yasaklar yaklaşık bir ay önce gevşetilmeye başlamıştı. İtalya Sivil Savunma Ajansı, önlemlerin gevşetilmesinin ardından virüsün bulaşma oranlarının düşmeye devam ettiğini duyurdu. Öte yandan ülkenin ünlü sanat galerilerinden Uffizi’nin yarın itibarıyla ziyaretçilere açılacağı açıklandı.

DSÖ’DEN AMERİKA KITASI UYARISI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vaka artış hızıyla corona virüsünün merkez üssünün Çin ve Avrupa’dan sonra Amerika kıtasına taşındığı konusunda uyardı. DSÖ’den Dr. Mike Ryan, “Dünya genelinde en yüksek vaka artışı raporlayan 10 ülkeden 5’i Amerika’dan. Bunlar Brezilya, ABD, Peru, Şili ve Meksika” ifadelerini kullandı.