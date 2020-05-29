Son dakika… Corona virüsünde son durum: Brezilya’da rekor, Japonya’da ikinci dalga paniği

Corona virüsü Aralık 2019’da ortaya çıktığı Çin’de kontrol altına alınmış olsa da, Amerika ve Avrupa kıtasında etkisini sürdürüyor. Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde hastalığa yakalanan kişi sayısı 5.9 milyonu aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 362 bini buldu.

ÜÇ GÜNDÜR 1000’DEN FAZLA ÖLÜM

Salgında vaka artış hızı en yüksek ülke konumuna gelen Brezilya’da tablo giderek ağırlaşıyor. Ülkede son 24 saatte yeni tanı koyulan kişi sayısında rekor kırıldı. Buna göre corona virüsüne yakalanan kişi sayısı bir günde 26 bin 417 artarak toplam 438 bin 238’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı dünden bu yana 1156 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, toplam can kaybı 26 bin 754’e ulaştı. Brezilya’da son üç gündür 1000 ve üzerinde ölüm kayıtlara geçiyor.

ABD’DE 1.7 MİLYON VAKA

Corona virüsünün en çok yıkıma uğrattığı, vaka ve can kaybı sayılarında birinci sırada yer alan ABD’de son durumu Johns Hopkins Üniversitesi açıkladı. Ülkede 21 bin 760 yeni corona virüsü vakası tespit edilirken, hastalığa yakalanan toplam kişi sayısı 1.7 milyon oldu.

Ölü sayısı 101 bin 616 olarak açıklanırken, New York eyaleti salgının en sert etkilediği bölge. 366 bin vaka ve 29 bin 529 can kaybının olduğu New York’u, New Jersey, Illinois ve California takip ediyor.

JAPONYA’DA 2 HAFTANIN EN YÜKSEK ARTIŞI

Corona virüsü salgınını kontrol altına alan ülkeler arasında gösterilen Japonya’da ikinci dalga paniği yaşanıyor. Son 24 saatte 63 yeni vaka görülürken, bu rakam 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük artış olarak dikkat çekti.

Bu vakalardan 21’i Kitakyushu şehrinde ortaya çıktı. Söz konusu şehirde 23 gündür yeni vaka görülmüyordu. 17 bin vaka ve 887 ölümün kayıtlara geçtiği ülkede bir yandan da salgınla ilgili önlemler kaldırılıyor.

Başkent Tokyo’da 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçileceği açıklandı. Tokyo Valisi Yuriko Koike bu kapsamda okulların, sinemaların, alışveriş merkezlerinin ve spor salonlarının açılacağını söyledi.

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