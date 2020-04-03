Son dakika… Corona virüsünde son durum: Bunun 10 katına çıkabilir

Resmi rakamlara göre corona virüsü salgını tespit edilen hasta sayısı 1 milyonu geçti… 1 milyon 16 bini aşkın insanda tespit edilen corona virüsü, dünya çapında 53 binden fazla insanın da ölümüne sebep oldu.

İşte 3 Nisan 2020 itibariyle corona virüsünde bilmeniz gereken her şey:

AVUSTRALYA’DAN KORKUTAN ÖNGÖRÜ

Corona virüsü salgınının etkilediği ülkelerin başında gelen Avustralya’nın Sağlık Bakanı olan Dr. Brendan Murphy, Covid-19 vaka sayısının şu anki 1 milyon vakadan 5 ile 10 kat daha fazla olacağını öngördü.

Murphy, “Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon ve 10 milyona çıkabilir. Fakat Avustralya’daki rakamların azalacağına eminim çünkü bizde en

yüksek test oranı var” dedi. Murphy, “Bence Çin çok zor bir durumda. Salgının yayılmasını harika bir şekilde durdurdular fakat nüfusunun bu hastalığa bağışıklığı yok. ABD’deki vaka sayısının da düşük olduğunu düşünüyorum” dedi.

TÜRKİYE’DE 24 SAATTE 79 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye’de de dün akşam saatlerinde corona virüsü vakasıyla ilgili resmi rakamlar paylaşıldı… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada 24 saat içinde yapılan testlerde 2 bin 456 yeni vakaya rastlandığı ve yine son 24 saat içinde 79 kişinin öldüğü belirtildi.

Son verilerle birlikte Türkiye’deki toplam vaka 18 bin 135’e toplam can kaybı ise 356’ya yükselmiş oldu.

ÇİN’DE 31 YENİ VAKA

Çin corona virüsü ile ilgili güncel bilgileri de kamuoyu ile paylaştı… Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 31 yeni vaka tespit edilirken bunlardan 29’unun yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Güncel rakamlara göre Çin’de toplam doğrulanmış vaka sayısı 81.620’ye çıkarken, toplam ölüm sayısı da 3322’ye çıktı. Çin’de güncel verilere göre 76.571 kişi de hastalığı yendi.

Öte yandan Çin’de cumartesi sabahı yerel saatle 10:00’da “corona virüsü şehitleri” için yas ilan edildi. Çin haber ajansı Xinhua, bütün ülke genelinde sirenlerin çalacağını ve 3 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

2 SAATLİK HIZLI TANI KİTİ GELİYOR

Japon teknoloji şirketi Fujifilm, corona virüsünü 2 saat içerisinde test eden yeni bir test kiti geliştirildiğini duyurdu. Fujifilm’in alt markası Wako Pure Chemical Corp tarafından geliştirilen test kitinin 15 Nisan’da satışa çıkacağı açıklandı.

Geliştirilen yeni test kitinin hali hazırda kullanılan PCR tipi test sisteminden daha hızlı bir şekilde sonuç vereceği açıklandı. PCR testleri genelde 4 ile 6 saat içerisinde sonuçları verirken, şirket geliştirilen testin 2 saat içerisinde sonuç verdiğini duyurdu.

AFRİKA’DA BİR ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Corona virüsü Afrika kıtasında da etkisini göstermeye devam ediyor… Malavi, 3 coroan virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Güney Afrika ülkesi böylelikle Lesoto, Güney Sudan, Komoros gibi “corona virüsü tespit edilmeyen” ülkeler kategorisinden de ayrıldı.

ENDONEZYA’DA RAMAZAN BAYRAMI ÇAĞRISI

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo bir çağrıda bulundu… Widodo, Ramazan Bayramı dolayısıyla insanların memleketlerine gitmemesi çağrısında bulundu.

Widodo, hükümetin Ramazan Bayramı dolayısıyla insanların seyahat etmesini yasaklayamayacağını söylerken, “Olası bir yasak getirilmesi durumunda vatandaşlar buna uymaz” dedi.

TAYLAND’DA SAYI ARTIYOR

Tayland yönetimi küresel salgın ile ilgili güncel verileri paylaştı… COVID-19 Durum Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada 103 yeni corona virüsü vakasının görüldüğü duyuruldu. Son 24 saat içerisinde 4 yeni ölüm vakasının da tespit edildiği belirtildi.

Ülkede corona virüsü vaka sayısı 1978’e çıkarken, toplam ölüm sayısı da 19’a fırladı.

İTALYA’DAN UMUT VEREN SAYILAR

Avrupa'da salgının merkezi olan ve on binden fazla vatandaşını kaybeden İtalya'dan yeni vaka verileri geldi. Edinilen son bilgilere göre ülkedeki günlük can kaybı ve yeni vaka sayılarında azalma görülüyor.

İtalya’da son 24 saatte 760 kişi hayatını kaybetti. Ülkede açıklanan yeni vaka sayısı ise 4 bin 668 oldu. Şimdiye kadar 13 bin 915 kişin öldüğü ülkede 115 bin 242 vaka bulunuyor.

26 Mart'ta günlük yeni vaka sayısının 6 binlerde olduğu ülkede bir hafta içinde günlük vaka sayıları önce 5 bine ardından da 4 bine kadar geriledi. Ülkede görülen en yüksek ölüm ise 919 ölüm ile 27 Mart'ta yaşanmıştı.

İNGİLTERE’DE KORKUTAN YÜKSELİŞ

İngiltere başta olmak üzere Britanya genelinde corona virüsü hızla can almaya devam ediyor. İtalya ve İspanya gibi can kayıplarında ilk iki sırada yer alan ülkelere benzer bir artış yaşanırken, son 24 saatteki durum endişeleri katladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre ölü sayısı bir günde yüzde 24 artış göstererek 2 bin 921'e yükseldi. Bugüne dek 163 bin kişiye test uygulanırken, toplam vaka sayısı 33 bin 718 olarak kayıtlara geçti.