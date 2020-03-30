Son dakika… Corona virüsünde son durum: Çok acı tablo

Corona virüsü kabusu bitmek bilmiyor… Son güncel rakamlara göre dünya çapında 732 binden fazla vaka tespit edildi. En çok corona virüsü vakası ABD’de görülürken, resmi rakamlara göre 142 binden fazla insanda corona virüsü vakası görüldü.

İtalya’da ise toplam vaka sayısı 98 bine çıktı. İspanya’da da vaka sayısı 85 bine çıkarken, Çin’de vaka sayısı 82 bin.

Ölüm sayısının en çok olduğu İtalya’da yaklaşık 10.800 kişi ölürken, İspanya’da bu oran 7340. ABD’de 2500’den fazla insan yaşamını yitirdi.

İşte saat 15.30 itibariyle corona virüsü ile ilgili bilmeniz gereken her şey:

İRAN’DA 117 YENİ ÖLÜM

Corona virüsü salgınının Orta Doğu’da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İran, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kianush Cihanpur devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 117 yeni ölüm ile birlikte corona virüsüne bağlı toplam ölüm sayısı 2757’ye çıktı” dedi.

İranlılara, “Sokağa çıkmayın” uyarısında bulunan Cihanpur, toplam vaka sayısının da 41.495’e çıktığını açıkladı.



ABD’LİLERE ÇAĞRI

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsü günlerinde en çok güvendiği isimlerden biri olan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü D.r Anthony Fauci açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın evde kalın çağrısını Nisan ayına kadar uzatmasının ardından konuşan Fauci, “Eğer erken bir zamanda geri adım atarsak bu hatalık hız kazanır ve önceki durumdan da kötü durumda oluruz” dedi.

İSPANYA ÇİN’İ GEÇTİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’dan yapılan resmi açıklamalara göre ülkede tespit edilen corona virüsü vaka sayısı İran’ı geçti. Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre İspanya’da ölü sayısı 24 saatte 6.528’den 7.340’a yükseldi.

İspanya’da toplam vaka sayısı ise 58 bin 195’e ulaşarak, 81.470 vaka bulunan Çin’i geçti.

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Öte yandan İspanya’da Acil Durum Sağlığı Başkan Yardımcısı Maria Jose Sierra, ülkedeki 12.298 sağlık çalışanında corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu oran, ülkedeki 85.195 doğrulanmış vaka sayısının yüzde 14’üne denk geliyor.

AVUSTRALYA’DA ÖNLEMLER SIKILAŞTI

Avustralya’da corona virüsünün yayılmasını engellemek için bazı önlemler uygulanmaya başlandı… Bugünden itibaren iki kişiden fazla insanın bir araya gelmesine yasak getirilirken, çocuk parkları, açık hava spor parkları ve kaykay alanları kapatıldı.

Ülkede resmi rakamlara göre 4 binden fazla corona virüsü vakası ve 16 ölüm gerçekleşmişti.



ŞEHİRLER KAPANIYOR

Corona virüsünün yayılmasını engellemek için dünyanın birçok kenti sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirmeye başladı.

21 milyondan fazla insanın yaşadığı Nijerya’nın Lagos kentinde iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nijerya’da resmi rakamlara göre 1 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’da da benzer bir uygulama başladı… Başkent Moskova’da olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı. Bugün itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, vatandaşların evlerinin yakınındaki market ve eczanelere gitmesi çağrısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların evcil hayvanlarını evlerinin 100 metre uzağına kadar yürütebileceği de duyuruldu.

İSVİÇRE’DE ÖLÜM 295’E ÇIKTI

İsviçreli resmi makamlar, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 257’den 295’e çıktı.

Yetkililer doğrulanmış vaka sayısının da 14.336’dan 15.475’e çıktığını açıkladı.

SOROS’TAN BAĞIŞ

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan milyarder George Soros, Macaristan’a para yardımı yapacağını duyurdu. 89 yaşındaki Soros, Macaristan’ın corona virüsüyle mücadelesine katkı sağlamak için 1 milyon euroluk para yardımı yapacağını söyledi.

Soros, “Covid-19 salgını sınır, ülke, din ve insan tanımıyor. Ben Büyük Buhran’ın ortasında Budapeşte’de doğdum. Neredeyse İspanyol Gribi’nden 10 yıl sonra doğdum. İkinci Dünya Savaşı’nı gördüm. Zor şartlarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum” dedi.

MİLYARDER İŞ İNSANI KARANTİNADA

Öte yandan Çekya vatandaşı olan milyarder Daniel Kretinsky, corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Enerji şirketi EPH’nin sahibi olan ve Çekya gazeteleri Blesk ve E15’in sahibi olan 44 yaşındaki Kretinsky’nin 12 Mart’tan beri karantinada olduğu belirtildi.

HOLLANDA’DA 93 ÖLÜM

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısı 11.750’ye çıktı. Son 24 saat içerisinde 884 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada vaka sayısı yüzde 8.1 arttı. Ülkede toplam ölüm sayısı 864’e çıktı.

NETANYAHU TECRİT ALTINDA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurmaylarından birinde corona virüsü tespit edilmesinin ardından evde kendini tecrit altına aldı. En son 15 Mart’ta corona virüsü testi olan 70 yaşındaki başbakanın yakın gelecekte tekrar corona virüsü testine gireceği belirtildi.

4300 vaka ve 15 ölümün gerçekleştiği İsrail’de Netanyahu’nun corona virüsü tespit edilen danışmanı Rivka Paluch ile yakın temas içinde olmadığı belirtildi.