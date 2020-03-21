Son dakika… Corona virüsünde son durum: Milyarlarca insanı ilgilendiren haber!

Çin’in Wuhan şehrinde Aralık 2019’da ortaya çıkıp haftalar içerisinde dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘pandemi’ ilan edilen corona virüsü küresel çapta son yılların en büyük krizine dönüşmüş durumda…

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre kentindeki genel merkezinde internet üzerinden basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, “virüsün en fazla yaşlı insanları etkilemesine karşın, gençlerin de bundan de azade olmadığını” söyledi.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, hastalığı belirti göstermeden atlatabildikleri için virüsün yayılmasına sebep olabilecek gençlere yönelik dikkat çeken şu uyarıyla sözlerine devam etti:

“Yenilmez değilsiniz. Bu virüs haftalarca hastanede kalmanıza yol açabilir ve hatta sizi öldürebilir. Hastalanmasanız bile, gideceğiniz yerle ilgili yapacağınız tercihler, başka birinin hayatı ve ölümü arasında fark yaratabilir.”

GÜN GÜN TÜRKİYE’DEKİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka – 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka – 1 ölüm

19 Mart: 359 vaka – 2 ölüm

20 Mart: 311 vaka – 5 ölüm

EN KÖTÜ ETKİLENEN ÜLKELERDE DURUM

Virüsün dünya genelinde en çok etkilediği ülke ise İtalya. İtalya’da dün 627 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, virüsün patlak verdiği günden bu yana en çok can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara girdi. Toplam 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya’da dün görülen yeni vaka sayısı ise 4 bin 32.

İtalya’nın ardından corona virüsünün en çok etkilediği ülke virüsün çıkış noktası konumundaki Çin. Çin’de 81 bin 8 vaka belirlenirken, ölü sayısı ise yedi artarak 3 bin 255‘e yükseldi.

Corona virüsünün hızla yayıldığı ülkelerde biri de Türkiye’nin komşusu İran. İran’da şimdiye kadar 10 bin 644 vaka tespiti yapıldı, ölü sayısı ise 1433 olarak kayıtlara geçti.

Bu kritik tabloda İran’ı 1093 ölü ile İspanya ve 450 ölü ise Fransa takip ediyor. Bu iki ülkede sırasıyla 21 bin 571 ve 12 bin 612 corona virüsüyle enfekte olmuş hasta bulunuyor.