Son dakika… Corona virüsünde son durum: Dünyada 6 milyonu aştı! Brezilya’da bir rekor daha

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını Asya ve Avrupa’da kontrol altına alınmış gibi görünse de, Amerika kıtasındaki durum tam zıt yönde ilerliyor. Worldometers’ın verilerine göre hızla artan vakalardan sonra dünya genelinde hastalığa yakalananların sayısı 6 milyonu geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 366 bin seviyesinde.

İSPANYA’YI GERİDE BIRAKTILAR



Corona virüsünün halihazırda en hızlı ilerlediği yer Güney Amerika ülkesi Brezilya. Yeni vaka sayısında dünden sonra bugün de rekor kırıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre son 24 saatte 26 bin 928 yeni tanı koyuldu. Ülke genelindeki rakam 465 bin 166’ya yükseldi.

Üst üste dördüncü günde de 1000 ve üzerinde ölüm kayıtlara geçerken, dünden bu yana 1124 kişi hayatını kaybetti. Bu alanda İspanya’yı geride bırakan ülkede toplam can kaybı 27 bin 878’e ulaştı.

ABD’DE VAKALAR DÜNE GÖRE ARTTI



Corona virüsü krizinde vaka ve can kaybında birinci sıradaki yerini koruyan ABD’de son verileri Johns Hopkins Üniversitesi paylaştı.

Yeni vaka sayıları düne göre artış gösterirken, 24 saatte 24 bin 266 kişiye corona virüsü teşhisi koyuldu.

1193 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanırken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1 milyon 746 bin, ölü sayısı ise 102 bin 809 olarak duyuruldu.

İKİ HAFTADA İKİYE KATLANDI

Güney Amerika’da Brezilya’dan sonra virüsün en çok etkisini gösterdiği ülke olan Meksika’da tablo giderek ağırlaşıyor. İki hafta içinde ölü sayısı ikiye katlanan ülkede, son 24 saatte 3 bin 227 yeni vaka ve 371 can kaybı meydana geldi.

Ölü sayısı 9 bin 415’e yükselirken, toplam vaka ise 84 bin 627’ye ulaştı. Ülkede ölü sayısının bu hafta sonu itibarıyla 10 bini geçmesi bekleniyor.

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