Son dakika… Corona virüsünde son durum: En kalabalık 2. ülkede büyük panik

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan Covid-19 öldürmeye devam ediyor…



Resmi rakamlara göre 422 binden fazla insanı hasta eden ve 18 bin 907 kişinin de ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili devletler önlemlerini artırmaya başladı…

Salgının başladığı günden beri corona virüsü sebebiyle 562 kişinin hastalandığı ve 11 kişinin de yaşamını yitirdiği 1.33 milyarlık nüfusa sahip Hindistan’da bugün resmen sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edildikten sonra milyonlarca insan sokağa çıkıp marketleri adeta talan etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin yaptığı açıklamanın ardından Hindistan’daki bakanlıklar sokağa çıkma yasağının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Bu geceden itibaren başlayan yasakların ardından süpermarket, eczane ve diğer dükkanlara akın eden ve uzun kuyruklar oluşturan Hindistan halkı bugüne evlerinde başladı.

Modi’nin açıklamalarına göre gıda, manav, meyve ve sebze satan yerlerin açık kalacağı açıklanırken, “Vatandaşlarımıza evlerine sipariş söylemelerini öneririz” dendi. Temel gıda ürünleri satan yerlerin haricinde bankaların, ATM’lerin ve sigortacıların açık kalacağı açıklanırken, basılı ve online medya kuruluşlarının da açık kalacağı ve benzin istasyonlarının da sokağa çıkma yasağından muaf olduğu belirtildi.



Hindistan’daki sokağa çıkma yasağı uluslararası kamuoyu tarafından takdir topladı… Sosyal medyada birçok kullanıcı, Hindistan’daki yaşam tarzının corona virüsünün yayılmasına elverişli ortam sağladığını söylerken, “Hindistan halkının yüzde 85’i ve 90’ı kalabalık olan ikinci sınıf vagonlarla işe gidiyor. Bu trenler çok kalabalık oluyor. Ayrıca dini ayinler ve gösteriler gündelik yaşamın çok büyük bir parçası. Ayrıca ülke içinde çok sayıda geniş aile var. Çoğu durumda 3 nesil bir arada aynı evde yaşıyor. Aileden birinin hasta olması, yaşlı bireylerin hastalanmasına davetiye çıkarır” yorumları yapıldı.



SALGININ MERKEZ ÜSSÜ DEĞİŞİYOR

Resmi rakamlara göre dün İtalya’da ölü sayısının 6 bin 820’ye çıktığının haberinin gelmesi ile birlikte corona virüsünün etkisinin yer değiştirdiği gözler önüne serildi… Resmi rakamlara göre İtalya’nın Lombardiya bölgesi, Çin’in Wuhan kentini geride bıraktı.

İtalya’da dün açıklanan rakamlara göre ölü sayısı 743 artarak 6820’ye çıkarken, yeni vaka oranının da yüzde 8 arttığı belirtildi. İtalya’da ilk ölümlü vaka 21 Şubat’ta meydana gelmişti.

Bu açıklamadan sonra gözler Madrid ve Londra’ya çevrildi. İspanya ve İngiltere’nin başkentlerinde ölüm sayısının her iki günde bir katlanarak artmasından dolayı uzun vadede corona virüsünün merkez üssünün buralara gelebileceği belirtildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.

Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

22 Mart’ta Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.



23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında ciddi artış bildirildi. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı. 3 bin 672 kişiye test yapıldı. 23 Mart’ta test yapılan toplam şüpheli sayısı 24 bin 17’ye ulaştı.

TEST SAYISI 27 BİN 969’A ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı son açıklamayla Türkiye verilerini güncelledi. Son 24 saatte 343 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Bu sayı 11 Mart’tan bu yana vakalardaki en yüksek artış olarak kayıtlara girdi. Böylece toplam vaka sayısı 1872’ye çıktı.

Bakan’ın aktardığı verilere göre; yedi kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 44’e yükseldi. 23 Mart’tan 24’e Mart’a kadar 3 bin 952 kişiye test yapıldı. Corona virüsü testi yapılan kişi sayısı böylece 27 bin 969 oldu.



PEŞ PEŞE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Öte yandan Senegal, Fildişi Sahilleri ve Sierra Leone OHAL ilan ederek gece sokağa çıkma yasağı ilan etti… Benzer bir karar da Mısır’dan geldi. Kahire yönetimi, bugünden itibaren iki hafta boyunca gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

PENTAGON: TEMMUZ’DA BİTER

Dünya Sağlık Örgütü’nün dün yaptığı, “ABD corona virüsünün yeni merkez üssü olabilir” açıklamasının ardından Pentagon’dan flaş bir açıklama geldi… Pentagon, corona virüsünün ülkede birkaç ay sürmesini beklediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Pentagon yetkilileri, haziran-temmuz aylarında virüsün sona ereceğini öngördüklerini dile getirdi. New York Valisi Andrew Cuomo, New York’ta her 3 günde bir vaka sayısının ikiye katlandığını açıkladı.

Avrupa’da salgından İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya, NATO’ya çağrıda bulundu. İspanyol yetkililer, NATO’dan insanı yardım çağrısında bulunarak askeri güçlerin bölgeye getirilmesini talep etti.

ABD’DE ÇIKMAZ SONA ERDİ

ABD’de günlerdir çıkmaza giren “corona virüsü yardım bütçesi” sonunda onaylandı… Senato ve Trump yönetiminin 2 trilyonluk yardım paketi konusunda anlaştığı açıklandı. Beyaz Saray İdari İlişkiler Direktörü Eric Ueland, “Hanımlar, beyler, biz tamamız. Bir anlaşma yaptık” dedi.

Yardım paketinin detaylarıyla ilgili gün içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

GENÇ ÇEVRE AKTİVİSTİ: CORONA OLMUŞ OLABİLİRİM

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak corona virüsü olmuş olabileceğini dile getirdi. 17 yaşındaki çevreci, “Babamla birlikte Brüksel’den döndükten sonra bazı semptomlar gösterdik. Yorgun hissediyordum, kasılma ve titremeler oluyordu. Boğazım ağrıyordu ve öksürüyordum. Babamda da benzer semptomlar vardı fakat onunki daha yoğundu ve ateşi de yüksekti” dedi.



Seyahatten döndükten sonra ailesinden uzakta bir apartman dairesinde kalan ve evden çıkmadığını söyleyen Thunberg, “İsveç’te testi sadece ihtiyaç durumunda yapıyorlar fakat semptomlar ve durumlar bir araya gelince corona virüsü olmuş olabileceğimi düşünüyorum. Ama şu an iyiyim. En son grip olduğumda daha kötü hissetmiştim” dedi. Thunberg gençleri de uyardı, “Özellikle gençler olmak üzere birçok insan semptomları fark etmez ya da çok hafif hissedebilir. Fakat farkında olmasalar da onlara virüs bulaşmış olabilir. Ve bu virüsü risk grubundaki insanları etkileyebilir” dedi.