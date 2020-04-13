Son dakika… Corona virüsünde son durum: Haftalar sonra yine fırladı

Dünya çapında büyük bir paniğe sebep olan corona virüsü hasta etmeye ve can almaya devam ediyor… Salgının çıktığı Çin’de de sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 6 hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşandığı duyuruldu…

Çin’in güneydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde vaka sayısının artması Çin hükümetinde panik yarattı. Rusya sınırında bulunan bölge Çin’in corona virüsü ile mücadelesimnde yeni cephesi haline gelirken, bugün açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam 108 yeni vaka tespit edildi. Ülkede önceki gün 99 yeni vaka tespit edilmişti. Çin’de 5 Mart’taki 143 yeni vakadan sonra dün tespit edilen 108 yeni vakanın bir rekor olduğu açıklandı.

98 VAKA ÜLKE DIŞINDAN

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu vakalardan 98’inin başka bir ülkeden gelenlerden kaynaklandığını açıkladı.

Aralık ayında salgın ile ilgili haberlerin çıkmasına rağmen hükümetin baskı politikası uyguladığı Çin’de salgın ile mücadele resmen 2020 yılında başlamıştı. Ülke genelinde resmi verilere göre vaka sayısı 82 bin 160 iken ölüm sayısı da son 24 saatte 2 kişi artarak 3 bin 341’e çıktı.

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TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 34 gün geçti. Dün 97 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1198’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 376 bin 100, toplam vaka sayısını 56 bin 956 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1665 entübe hasta sayısı 978, iyileşen vaka sayısı ise 3446 oldu.