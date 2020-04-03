Son dakika… Corona virüsünde son durum: Hızı azalıyor ama öldürmeye devam ediyor

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili bugün peş peşe kötü haberler gelmeye devam etti…

İŞTE CORONA VİRÜSÜ İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

Corona virüsünün sadece Avrupa’da değil dünya genelinde de en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’nın günlük ölüm oranlarında umut verici bir gelişme yaşandı.

Önceki gün 950 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ise 932 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 7 gündür üst üste günlük ölü sayısının 800’den fazla olduğu ülkede toplam ölüm sayısı 10.935’e yükseldi.

İspanya’da vaka sayısı da 110.238’den 117.710’a fırladı.

İRAN’DA ÖNÜ ALINAMIYOR

İspanya’dan gelen bu açıklamanın ardından İranlı yetkililer de güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Corona virüsünün Orta Doğu’da en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’da ölüm ve vaka sayısında artış gözlendiği açıklandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur’un aktardığına göre ülkede son 24 saatte 134 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Böylelikle İran'da toplam ölü sayısı 3 bin 294’e yükseldi. Ülke genelindeki vaka sayısı ise 2 bin 875 artarak 53 bin 183’e ulaştı.

RUSYA: DAHA EN KÖTÜSÜNÜ GÖRMEDİK

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin, corona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı. Mişustin, salgının henüz tavan yapmadığını ve en kötü senaryo ile karşılaşılabileceğini söyledi.

Mişustin, “Salgının tavan yaptığı anı görmediğimiz kesin ve biz de en kötü senaryo ile karşı karşıya kalacağımız ihtimalini göz ardı edemeyeceğimizin farkındayız” dedi.

KARANTİNADAKİ BAŞBAKAN KONUŞTU

Bir süre önce corona virüsü tespit edilen ve karantinaya alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıklamalarda bulundu.

Corona virüsü teşhisi konduktan sonra 7 gündür karantinada olan Johnson’ın yüksek ateş de dahil olmak üzere bazı semptomları gösterdiği açıklandı. Açıklamayı bizzat Johnson bir video mesaj aracılığıyla yaparken, “İyi hissetmeme rağmen halen ufak semptomlar gösteriyorum. Hükümetin tavsiyesine uyarak semptomlar bitene kadar tecrit altında kalmaya devam edeceğim” dedi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI: GELECEK HAFTA ÇOK ZOR GEÇECEK

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gelecek haftanın çok zorlu geçeceğini açıkladı…

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Corona virüsünün ABD’de en çok etkilediği şehirlerden biri olan New York’un belediye başkanı, “Federal hükümetten bir hafta önce daha fazla doktor ve sağlık çalışanı gönderilmesini talep etmiştim fakat bir gelişme yaşanmadı. Şu an ülke barış zamanındaymışız gibi davranıyor fakat çok sayıda ABD’linin canını alan görünmez bir düşman ile karşı karşıyayız” dedi.

AVUSTURYA RASTGELE TEST YAPACAK

11.171 vakanın görüldüğü ve 158 kişinin yaşamını yitirdiği Avusturya’da sıra dışı bir yöntem uygulanacak… Bugünden itibaren itibaren, farklı bölgelerde rastgele corona virüsü testi yapılacağı açıklandı.

Avustralya Sosyal, Sağlık, Bakım ve Tüketici Koruma Bakanlığı tarafından CNN’e yapılan açıklamada, “Bu ana kadar sadece hasta olanlara test yapılıyordu ama bu durum değişecek. Salgının topluma nasıl yayıldığını daha iyi anlayabilmek için, 2 bin test yapacağız ve bunlar rastgele olacak” dedi.



BAE’DE ARAÇLA TEST MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de corona virüsü testi için yeni bir uygulamaya geçildi… Abu Dabi’de kurulan merkezde isteyenler araçlarından inmeden corona virüsü testi olabiliyor.

Günde 12 saat çalışan merkezde yaklaşık 600 kişiye test yapılabiliyor. Yaşlılara, hamilelere ve semptomları gösterenlere ücretsiz yapılırken diğer insanlara yaklaşık 100 dolara yapılıyor.



Corona virüsü test merkezinde, bir hemşire araca yaklaşıyor ve önce yolcunun ya da sürücünün ateşini ölçüyor. Daha sonra da kişinin burnundan numune alan hemşire kısa bir süre sonra da sonucu veriyor.

FRANSA’DA SINAVLAR İPTAL

Fransa’nın en önemli ulusal sınavlarından biri olan baccalaureat (kısaca bac) sınavları ertelendi… Fransa Eğitim Bakanı, bu yaz gerçekleştirilecek sınavın salgın yüzünden iptal edildiğini duyurdu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bu yıl yapılması planlanan sınavların iptal edildiğini açıkladı. Sınava bu yıl 2.1 milyon öğrencinin girmesi bekleniyordu.

Napoleon Bonapartet tarafından 1808 yılında başlayan sınav, ilk kez iptal edilmiş oldu. Mayıs 1968’teki gösteriler ve halk ayaklanmasında bile bu sınav iptal edilmemişti.