Son dakika… Corona virüsünde son durum: İki aydan beri en korkunç sonuç

Corona virüsü salgınının başlangıç noktası olarak bilinen Çin’de 13 Nisan’dan beri en yüksek vaka sayısı açıklandı. İkinci dalga paniğinin yayılmasına sebep olan salgın hastalık ile ilgili açıklama yapan Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 57 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 36 vakanın Pekin’de görüldüğü belirtilirken Pekin’deki vakaların yakınndan izlendiği de duyuruldu.

Yaşanan “ikinci dalga paniği” ile birlikte pazar yerlerine yakın olan 11 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Öte yandan Fransız haber ajansı AFP, polislerin pazar yerlerine ve gıda marketlerine baskınlar düzenlemek için gönderildiğini öne sürdü. Corona virüsünün nasıl çıktığına dair net bir açıklama yapılmazken, uzmanlar geçen aylarda salgının canlı hayvan pazarından yayıldığını öne sürmüştü.

GUARDIAN: SEYAHAT YASAĞI KALKINCA TÜRKİYE’DE VAKA SAYISI ARTTI

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, Türkiye’deki güncel corona virüsü verilerini okurlarıyla paylaştı. Gazete, “Bu ayın başından itibaren seyahat yasağının kaldırılması ve işletmelerin tekrar açılmasıyla birlikte artış gösterdi” yorumunu yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Türkiye’deki güncel verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte Türkiye’de 45.092 test yapılırken, 1.459 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bu artış ile birlikte toplam vaka sayısı 176.677’ye yükseldi.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 14 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken, Türkiye’de corona virüsünden yaşamını yitirenlerin sayısı 4.792’ye çıktı.

Son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 985 hasta iyileşirken şimdiye kadar 150 bin 87 kişi sağlığına kavuştu. Güncel verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 684, toplam entübe hasta sayısı ise 284 oldu.