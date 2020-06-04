Son dakika… Corona virüsünde son durum: İki ülkeden çifte rekor

Dünya Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp küresel bir krize dönüşen corona virüsüyle mücadelede 6. ayı geride bıraktı. Worldometers’ın verilerine göre 6.5 milyon insana bulaşan virüs nedeniyle 388 bin kişi hayatını kaybetti. İşte salgının etkisinin en fazla hissedilmeye devam ettiği bölgelerden son gelişmeler:

Corona virüsünde vaka artış hızıyla ABD’yi de geride bırakan Brezilya’da bilanço giderek ağırlaşıyor. Ölü sayılarında da zirveyi gören Brezilya’da dün rekor kırılmasının ardından bir kötü haber de bugün geldi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GÜN

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre günlük can kaybı üst üste ikinci günde de rekor kırdı. Son 24 saatte 1349 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 32 bin 548’e ulaştı. 28 bin 633 kişiye yeni tanı koyulurken, hastalığa yakalananların toplamı 584 bin 16’ya yükseldi.

Ülkede rakamların tavan yapmasına rağmen normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Pek çok sektörde bu hafta itibarıyla yeniden faaliyete geçilme kararı alındı.

100 BİNİ GEÇEN 14. ÜLKE

Brezilya gibi Meksika’dan da üst üste ikinci günde rekor haberleri geldi. Dün yeni vaka sayısında en yüksek seviyeyi gören ülkede bugün ise iki rekor birden kırıldı.

Yetkililer son 24 saat içinde 1092 ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önceki rekor 501’le geçtiğimiz hafta kırılmıştı. Böylelikle ülke genelindeki can kaybı 11 bin 729’a yükseldi.

Dün 3 bin 891’le rekor kırılan yeni vakalarda bugün 3 bin 912’yle çıta biraz daha yukarı çekilmiş oldu. Toplam vaka sayısı 100 bini geçen 14. ülke olan Meksika’da 101 bin 238 hastaya ulaşıldı.

PAKİSTAN ÇİN’İ GERİDE BIRAKTI

Corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’i geride bırakan ülkeler arasına Pakistan da katıldı. 4 bin 800 artışla 85 bin 264 vaka sayısına ulaşılırken, 83 bin seviyesindeki Çin’i geçen 17. ülke olundu. Yetkililer şimdiye dek 1770 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Ülke genelindeki kısıtlamalar mayıs ayı başında kaldırılmaya başlarken, Başbakan İmran Han iç turizmin başlaması için hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ülkede restoran ve oteller önlemler kapsamında kapalı kalmaya devam ediyor.

ABD’DE 19 BİN YENİ VAKA



George Floyd’un polis şiddetine kurban gitmesi sonrası başlayan protestoların ülkenin dört bir yanına yayıldığı ABD’de corona virüsü sıcak gündemin dışında kalsa da, Johns Hopkins Üniversitesi son verileri açıkladı.

19 bin 699 yeni vaka ve 995 can kaybı olduğunu duyuran yetkililer, toplam vakanın 1 milyon 851 bine, ölü sayısının ise 107 bin 175’e yükseldiğini belirtti.

Eylemciler ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getiren gösterilerin corona virüsü vakalarını daha da artırmasından endişe ediliyor.