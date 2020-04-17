Son dakika… Corona virüsünde son durum: İspanya’da ölü sayısı 19 bin 478’e yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüsüyle ilgili başlattığı şeffaflık tartışması giderek büyüyor. Trump’ın Çin’in gerçek rakamları sakladığı iddiasının ardından, Pekin yönetimi flaş bir adım atarak verileri güncelledi.

Salgının çıkış noktası Wuhan’da, hastaneye yetişemeden yaşamını yitiren hastaların sayısı ile geç, hatalı ve çift olarak yazılanlar hesaba katılarak ölü sayısı 2 bin 579'dan 3 bin 869'ya değiştirildi.

Çin’in bu hamlesinin yankıları dinmeden İspanya’dan da kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı’nın dün ve bugün verdiği bilgiler arasındaki farklar çelişki yarattı. İspanya’da dün ölü sayısının 19 bin 130’a ulaştığı duyurulurken, bugün ise rakamın 19 bin 478’e yükseldiği belirtildi.

Buna göre günlük kayıp sayısı 348 olması gerekirken, yetkililer son 24 saatte 585 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Gelişmeleri uluslararası kamuoyuna duyuran Reuters da, aradaki farkın sebebinin anlaşılamadığını vurguladı.