Son dakika… Corona virüsünde son durum… Komşudan korkutan rakamlar: İran’da ölü sayısı artıyor

Corona virüsü salgınında bugün korkunç rakamlar geldi… Dünya çapında 677 binden fazla insanda görülen ve 31 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili bugün birçok ülkeden arka arkaya açıklama geldi.

Corona virüsünün Avrupa’da en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya’da 28 Mart, son 24 günlük veriler ışığında, corona virüsüne bağlı ölümlerin en yoğun olduğu gün olarak ülke tarihine geçti.

Yapılan son açıklamada İspanya genelinde dün 839 kişi yaşamını yitirdi. Dünkü bilgilerin ardından ülkede corona virüsünden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 6528’e çıktı.

İRAN’DA ÖLENLERİN SAYISI 2640’A ÇIKTI

İspanya’dan gelen bu açıklamadan çok kısa bir süre sonra ise İran’dan salgın hastalık ile ilgili bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran’da son bir günde tespit edilen vaka ve ölümlerin detaylarını paylaştı.

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İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur ülkedeki corona virüsü vakalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Cihanpur ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 38 bin 309’a, ölenlerin sayısının ise 2 bin 640’a yükseldiğini açıkladı.

Son 24 saat içerisinde 2 bin 901 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, bunlardan 123’ünün hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, ülkede corona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısının ise 12 bin 391 kişiye ulaştığını ifade etti.

İsviçre’de de ölü sayısının arttığı açıklandı. İsviçre Kamu Sağlığı Ajansı, ülke genelinde ölü sayısının 257’ye çıktığını duyurdu. İsviçre’de daha önce 235 kişi corona virüsüne bağlı olarak yaşamını yitirmişti. Kurum tarafından yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının 13213’ten 14336’ya çıktığı belirtildi.



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FİLİPİNLER’DE EN KÖTÜ GÜN

Filipinler Sağlık Bakanlığı da corona virüsü ile ilgili güncel verileri paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ülkede 343 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Ülke tarihinde en yüksek vaka tespit sayısı olduğunu açıklayan yetkililer toplam vaka sayısının 1418’e çıktığını açıkladı.

Öte yandan dün 3 kişinin corona virüsüne bağlı olarak yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 71’e çıktı.

MALEZYA’DA 150 YENİ VAKA

Corona virüsünün en çok etkilediği Güney Asya ülkesi Malezya’da 150 yeni vaka tespit edildi. Yapılan açıklamada toplam vaka sayısının 2470’e çıktığı belirtildi.

Malezya Sağlık Bakanlığı, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 7 kişi artarak 34’e çıktığını duyurdu.

AVUSTRALYA’DAN KİRA YARDIMI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada vatandaşlarına seslendi ve “sokağa çıkmayın” dedi… 70 yaşının üstündekilerin evde kalması gerektiğini söyleyen ve kendilerini koruması tavsiyesinde bulunan Scott, “İki kişiden fazla insan kamuya açık alanda bir araya gelmemeli” dedi.

Morrison, alışveriş, eğitim, iş veya tıbbi gerekçelerle dışarı çıkanlar haricinde kimsenin sokağa çıkmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan Morrison, kirasını ödeyemeyenlere 6 aylık bir sürenin verileceğini de sözlerine ekledi.

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FRANSA’DAN AB’YE SERT ELEŞTİRİ

Corona virüsünün en çok etkilediği bölgelerden biri de Avrupa ve Avrupa Birliği… Corona virüsü dolayısıyla birçok ülkenin sınırlarını kapadığı Avrupa’da Fransız Bakan Amelie de Montchalin, Avrupa Birliği’ni çok sert eleştirdi.

Fransa’nın AB İlişkilerinden Sorumlu Bakanı olarak görev yapan Amelie de Montchalin France Inter radyo kanalına konuştu. Amelie de Montchalin, “Eğer Avrupa güzel günelrde tek bir pazar olursa bunun hiçbir anlamı olmaz. Corona virüsüne verilecek tepki ve uygulamalar AB’nin güvenilirliğini ve işlevini ortaya koyacak. Eğer AB liderleri böyle büyük kriz zamanlarında birlikte çalışmazsa Avrupa’da popülist partiler galip olur” dedi.