Son dakika… Corona virüsünde son durum: Önü alınamıyor

Aralık ayında Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alarak uluslararası kamuoyunda panik yaratan corona virüsünde vaka sayısı 800 bine yaklaştı.

31 Mart TSİ 10:20 itibarıyla Dünya çapında ölüm sayısı en çok olan üç ülke ise sırasıyla İtalya (11.591), İspanya (7.716) ve Çin (3.309) oldu.

Resmi istatistik ve verilere göre corona virüsü vaka sayısı 786 bini geçerken corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 37.800 oldu. En çok vakanın olduğu ülkeler sırasıyla ABD, 165.000, İtalya, 102.000 ve İspanya oldu.

ABD’de Covid-19 vaka sayısı 165 bine çıkarken ülke genelinde ölüm sayısı da 3 bini aştı. Yeni vaka sayısı Çin’i neredeyse ikiye katlarken, ölümlü vaka sayısında da Çin’e yetişme hızına sahip.

ABD’de salgının hız kazandığı bölgelerden olan New York’ta askeri hastane gemisi yanaştı. Comfort isimli 1000 yatak kapasiteli hastane gemisi Hudson Nehri’ne demirledi. Burada hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için corona virüsü haricindeki hastaların muayene edilip tedavi altına alınacağı açıklandı.

Ayrıca bugün New York’un ikonik parkı Central Park’ta bir hastane kuruldu. Bu hastanenin bugün itibariyle hastaları tedavi etmeye başlayacağı açıklandı.

WUHAN’DA 1 HAFTADIR YENİ VAKA YOK

Salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde 1 haftadır yeni vaka görülmediği duyuruldu. Çin Sağlık Komisyonu, salgının patlak verdiği Wuhan’da 23 Ocak’tan beri Covid-19 vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Bölgede çok sayıda alışveriş merkezi açılmaya başlandı. Yapılan açıklamada toplam 76 bin 52 kişinin iyileştiği belirtildi.

DÜNYA BANKASI’NDAN KÜRESEL ŞOK YORUMU

Dünya Bankası, corona virüsü salgını ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Dünya Bankası’nın Doğu Asya ve Pasifik bölgesinden sorumlu baş ekonomisti Aaditya Mattoo, “Bu salgın büyümeyi durdurabilir ve yoksulluğu artırabilir” dedi. En iyi senaryoda bölgedeki yükselişin sert bir şekilde düşeceği öngörüsünde bulundu.

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ALMANYA’DA 128 KİŞİ ÖLDÜ

Corona virüsü ile en iyi mücadele eden ülkelerden biri olarak gösterilen Almanya’da son 24 saatteki corona virüsü istatistikleri geldi… Almanya’da bulaşıcı hastalıkla mücadele eden Robert Koch Enstitüsü’nün paylaştığı istatistiğe göre ülkede doğrulanmış vaka sayısı 61.913’e çıktı.

Corona virüsüne bağlı ölüm sayısının da 128 artarak 583’e çıktığını açıkladı.

İSPANYA’DAN KOMŞULARA SİTEM

Corona virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’nın dışişleri bakanı Arancha Gonzalez, Avrupa Birliği’ne çağrıda bulundu. Daha önce de AB yönetimini eleştiren İspanya’nın para ihtiyacı olduğunu dile getiren Gonzalez, “Belki de Avrupa’nın para akışı artmalı, hatta belki de Avrupa’nın bütçesi büyümeli” dedi.

Fransız radyo istasyonu Europe1’e konuşan Gonzalez, “Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bazı çabalar içerisinde fakat Avrupa Birliği ülkeleri arasında daha fazla birlik olmalı” dedi.

HER 100 JAPON’DAN 7’Sİ…

Öte yandan Japonya’da ilginç bir istatistik sonucu yayınlandı… Japonya’nın önde gelen mesajlaşma uygulaması Line Corp’un Japonya Sağlık Bakanlığı ile ortak yaptığı çalışma sonucunda her 100 Japon’dan 7’sinin corona virüsü semptomlarını gösterdiği ortaya çıktı.

Ankete katılanların en az bir corona virüsü semptomunu gösterdiği belirtildi. Bu semptomlar arasında yüksek ateş ve öksürük bulunuyor.

ÇEKYA’DA KRİTİK SINIR GEÇİLDİ

Avrupa ülkesi Çekya’da da corona virüsü hız kazanıyor… Çekya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada corona virüsü vaka sayısının 3 bini geçtiğini açıkladı.

43 binden fazla testin yapıldığı ülkede resmi rakamlara göre son 24 saat içerisinde 184 yeni vaka görüldü. Çekya’da toplam 3001 kişide corona virüsü tespit edilirken 23 kişi de yaşamını yitirdi.

İNGİLİZ HAVAYOLU ŞİRKETİ UÇUŞLARI DURDURDU

İngiliz havayolu şirketi British Airways, 1 Nisan itibariyle Gatwick Havalimanı’ndan bütün uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yasaklama ve kısıtlamalarla birlikte zorlayıcı pazar ortamı”nın bu kararda etkisi olduğu belirtildi. Açıklamada, “Diğer havayolu şirketleri gibi biz de Gatwick’te uçuşlarımızı erteledik” dedi.