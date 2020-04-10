Son dakika… Corona virüsünde son durum: Salgında sonun başlangıcı mı geldi?

Corona virüsü dünya çapında 1.6 milyondan fazla insanı etkilerken resmi verilere göre ölü sayısı da 100 bin seviyesine geldi… Bugün paylaşılan resmi rakamlar ve açıklamalar ile birlikte corona virüsünün yavaşladığına dair ibarelerin artması hem sosyal medyada hem de uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

SINIR KOMŞUMUZDA SAYI ARTIYOR

Doğu sınırından komşumuz olan ve Orta Doğu’da corona virüsünün en çok etkilediği ülke haline gelen İran’da Sağlık Bakanlığı, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı.

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte 122 kişinin corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Böylelikle İran’da toplam ölüm sayısı 4 bin 232’ye çıktı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı da 68 bin 192’ye çıktı.

İSPANYA’DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Corona virüsünün en sert vurduğu ülkelerin başında gelen İspanya’dan da güncel veriler geldi… İspanyol yetkililer, corona virüsüne bağlı ölüm ve vaka sayısının önceki günlere göre daha düşük olduğunu duyurdu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisidne 605 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada toplam ölüm sayısının 15.238'den 15 bin 843'e çıktığı duyuruldu. Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da önceki günlerde gözlemlenen ölümlerdeki düşüş trendi uluslararası kamuoyu tarafından bir umut ışığı olarak değerlendirildi.

Öte yandan ülke genelinde toplam corona virüsü vaka sayısının da 152 bin 446'dan 157 bin 22'ye çıktığı duyuruldu.

İSVİÇRE’DE ARTIYOR

İsviçre’den de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… İsviçre Kamu Sağlığı Bakanlığı, ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 756’dan 805’e çıktığını açıkladı.

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Öte yandan ülkede corona virüsü testi pozitif çıkan hasta sayısının da 23 bin 574’ten 24 bin 308’e çıktığı belirtildi.

RUSYA REKOR KIRDI

Rusya’da son 24 saat içerisinde 1786 yeni corona virüsü vakanın tespit edildiği açıklandı. Rusya’da ilk kez rakamın bu kadar yüksek olduğu açıklandı. Güncel verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 11.917’ye çıktı. Rusya’da ölüm sayısı da 18 artarak 94’e fırladı.

ZOOM’A BİR YASAK DAHA

Corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla iyice yaygınlaşan evden çalışma uygulaması ile birlikte video konferans ve görüşme platformlarının güvenliği de iyice gündem oldu…

Son dönemin öne çıkan video konferans uygulaması Zoom’da “çok ciddi güvenlik açığı” olduğu gerekçesiyle, öğretmenlerin bu platformu kullanması yasaklandı.

Önceki gün Almanya Dışişleri Bakanlığı da bünyesindeki çalışanlara bir uyarıda bulunmuş ve bu uygulamanın güvenlik açığı sebebiyle kullanılmaması talebinde bulunmuştu.

FİLİPİNLER’DE 119 YENİ VAKA

Filipinler Sağlık Departmanı, 119 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer toplam vaka sayısının 4195’e çıktığını duyurdu.

Yetkililer corona virüsüne bağlı 18 yeni ölümün olduğunu da açıkladı.

ALMANYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN

Corona virüsü salgınına en yerinde müdahaleyi yapan ülkelerden biri olan Almanya’da son 24 saat içerisinde 266 insanın yaşamını yitirdiği açıklandı. Alman Robert Koch Enstitüsü, ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 2373 olduğunu duyurdu.

Bu oran ülke tarihinde corona virüsüne bağlı ölümlerin en çok yaşandığı günün dün olduğunu gösterdi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü, corona virüsü vaka sayısının 5.323 artarak 113 bin 525’e çıktığını açıkladı.