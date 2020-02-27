Son dakika… Corona virüsünde son durum! Tablo giderek daha korkunç bir hâl alıyor

Dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ciddi salgınlardan biri olan corona virüsü (Covid-19), Türkiye’nin dört bir yanını çevirmiş durumda…

Kara sınırı bağlamında Türkiye’nin batısında Yunanistan, kuzeydoğusunda Gürcistan ve güneydoğusunda Irak ve İran’da corona virüsü görüldü. İran, Çin dışında en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke oldu.

Türkiye ile deniz sınırı olan Rusya’da ise şimdiye kadar iki corona virüsü vakasına rastlandı. Hastaların ikisinin de iyileştiği bildirildi.

Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 804 olarak tespit edildi. Toplam 82 bin 186 vakadan 32 bin 906 kişi iyileşti.

İstatistik sitesi ‘worldometers’ın verilerine göre; corona virüsüyle enfekte güncel hasta sayısı ise 46 bin 476. Bunlardan 8 bin 469’unun durumu “ciddi” ya da “kritik” olarak sınıflandırılıyor.

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