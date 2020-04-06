Son dakika… Corona virüsünde son durum: Umut verici gelişmeler var ama…

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü can almaya devam ediyor… Son 12 saatte corona virüsü ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanırken, rakamların korkutucu derecede yüksek seyretmeye devam etmesi küresel paniğe sebep oldu.

TSİ 09:10 itibariyle dünya çapında 1 milyon 270 binden fazla corona virüsü vakası açıklanırken, corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 69 bini geçti. Corona virüsü vaka sayısına göre en çok corona virüsü hastasının olduğu ülke 336 bin 830 vaka ile ABD olurken, bu ülkeyi sırasıyla 131 bin 646 vaka ile İspanya ve 128 bin 948 vaka ile İtalya takip ediyor.

Güncel ve resmi verilere göre dünya çapında corona virüsüne bağlı ölüm sayısının en çok olduğu ülke ise İtalya… 15.887 ölümün yaşandığı İtalya, sadece Avrupa kıtasında değil, dünyada da corona virüsünden en çok etkilenen ülke konumunda. İtalya’yı 12.641 ölüm ile İspanya ve 9618 ölüm ile ABD takip ediyor.



TÜRKİYE’DE SON DURUM: TOPLAM 574 ÖLÜM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde Türkiye’deki güncel verilerini paylaştı… Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde Türkiye’de 73 kişinin yaşamını yitirdiği ve ülke genelinde salgının başladığı günden beri toplam ölüm sayısının 574’e çıktığı belirtildi.

Yapılan resmi açıklamada toplam vaka sayısında da 3 bin 135 kişide corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 27 bin 69’a yükselirken salgının başladığı günden beri iyileşen toplam hasta sayısının da 1042 olduğu belirtildi.

Türkiye 574 toplam ölüm ile dünyada corona virüsünden en çok ölümün gerçekleştiği 12’nci ülke konumunda. Güncel verilerin paylaşıldığı Worldometers’taki verilere göre Türkiye vaka sayısı bakımında dünya sıralamasında dokuzuncu ülke.

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GÜNEY KORE’DEN UMUT VERİCİ RAKAM

Corona virüsü salgınıyla en etkili biçimde mücadele eden ülkelerden olan Güney Kore’de ilk defa günlük vaka sayısı 50’nin altında açıklandı. Geçen ay boyunca ülkede günlük vaka sayısı 100’ün altına düşmüyordu.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada 18 Şubat’tan itibaren ilk kez 47 yeni vaka olduğu belirtildi.

KAMERA KARŞISINDA GERİLİM

ABD Başkanı Donald Trump da dün düzenlediği toplantıda kafaları karıştırdı. Beyaz Saray’da kurulan corona virüsü ile mücadele ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerilerini kameralar önünde çürüttü. Katıldığı basın toplantısında, “Tünelin sonunda ışık görüyoruz” diyen Trump’ın açıklamalarına yanıt veren Dr. Fauci, “Gelecek iki hafta çok zorlu geçecek ve çok sayıda insan yaşamını yitirecek” dedi.

Öte yandan Trump ile katıldığı aynı basın toplantısında bir gazetecinin, Trump’ın sıklıkla önerdiği sıtma ilacı ile ilgili sorusu ortalığı karıştırdı. Hidroksiklorikin isimli ilaç hakkında Dr. Fauci’ye gelen soru üzerine Trump anında müdahale etti. Kürsünün yanından gazeteciyi eleştiren Trump, “Ben bunu 15 kere anlattım. Bu soruya cevap vermek zorunda değilsin” dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI HASTANEDE

27 Mart'ta corona virüsü taşıdığı tespit edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Başbakan Johnson'ın corona virüsü semptomları devam ettiği için hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, “Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı” ifadesi kullanıldı.

JAPONYA’DA OHAL GELİYOR

Japon basını da yarın yetkililerin bir açıklama yaparak OHAL ilan edeceğini yazdı.

Ülkede mart ayında değiştirilen bir yasa kapsamında, “ciddi tehdit” durumlarında başbakana OHAL ilan etme yetkisi verilmişti.

ÖLÜM ORANLARI AZALIYOR

Pazar günü corona virüsü ile mücadele başarılı bir gün olarak tarihe geçti… İtalya, İspanya ve Fransa’dan umut verici sonuçlar geldi… İtalya’da 525 yeni corona virüsü ölümü gerçekleşirken, bu oran 19 Mart’tan itibaren en düşük sayı oldu.

Benzer şekilde İspanya’da da 26 Mart’tan beri en düşük ölüm sayısı açıklandı. İspanya’da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ölüm oranının yüksek olduğu Fransa’da da son 24 saatte 357 kişi yaşamını yitirdi. Fransa’da önceki gün 441 kişi yaşamını yitirmişti.