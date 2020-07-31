Son dakika… Corona virüsünde son durum: Vaka sayısı artarken DSÖ’den gençlere uyarı

Bazı ülkelerin normalleşme sürecine girmesine rağmen küresel ölçekte corona virüsü salgınında panik ve korku devam ediyor… Resmi verilere göre dünya çapında Covid-19 vaka sayısı 17.6 milyonu geçerken, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı da 676 bini geçti.

En fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülke sıralaması şu şekilde oldu:

ABD- 4.487.987

Brezilya- 2.610.102

Hindistan- 1.582.028

Rusya- 832.993

Güney Afrika- 482.169

Covid-19’a bağlı sebeplerle en çok ölümün kayıtlara geçtiği 5 ülke ise şu şekilde sıralandı:

ABD- 152.040

Brezilya- 91.263

Birleşik Krallık- 46.084 (Vaka sayısı 303.910)

Meksika- 46.000 (Vaka sayısı 408.449)

İtalya- 35.132

ÇİN’DE MARTTAN BERİ EN YÜKSEK SAYI

Corona virüsü salgınının 2019 yılının sonunda başladığı Çin’de Mart ayının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı. Salgını kontrol altına almak için çok sıkı önlemler alan ve bunda da başarılı sonuçlar elde eden Çin’de son haftalarda devam eden vaka artışı dün de sürdü.

Özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang bölgesinde vaka sayısının hızla arttığı duyurulurken ülke genelinde 127 corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Bunlardan 4’ünün ülke dışından geldiği belirtilirken 123 vakanın da yerel kaynaklardan bulaştığı belirtildi. Xinjiang bölgesinde 112 vaka tespit edilirken 11 vakanın da Liaoning’de tespit edildiği duyuruldu.

BAKAN KOCA: YENİ HASTA SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemleri kademeli olarak gevşeten Türkiye’de de vaka sayısı artmaya devam ediyor… Özellikle yasak ve önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte vaka sayısının önceki döneme göre arttığı Türkiye’deki güncel verileri dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 967 yeni vaka tespit edilirken, Türkiye’deki toplam Covid-19 vaka sayısının da 229.891’e çıktığı belirtildi. Son 24 saat içerisinde 15 insanın yaşamını yitirdiği duyurulurken ülke genelinde Covid-19’a bağlı ölüm sayısı da 5.674’e çıktı.

Günlük tabloya göre son 24 saatte 982 hasta toplamda ise 213 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan önceki gün Türkiye’nin ana tablosuna eklenen hastalarda zatürre oranı da yüzde 9,3 olarak açıklandı.

Dün 542 olan ağır hasta sayısının 561'e yükseldiğini ifade eden Bakan Koca, yeni hasta sayısının giderek arttığını belirtti. Koca, “Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın” ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı 29 Temmuz verilerine göre 942 vaka tespit edilmiş, 14 kişi yaşamını yitirmiş ve 996 hasta iyileşmişti.

“GENÇLER YAZ GELİNCE GARDINI İNDİRDİ”

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü salgınının birçok ülkede yeniden artmasının sorumlusunu buldu… Cenevre’den sanal bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Genç insanlar yenilmez değil. Gençler kuzey yarım kürede yaz olması sebebiyle gardlarını indirdikleri için corona virüsünün bulaşma oranı artıyor. Genç insanların riskin farkına varmalarını sağlamalıyız” ifadesini kullandı.

DSÖ’nün önde gelen yetkililerinden biri olan Maria Van Kerkhove de artışın nedenlerine değindi. Van Kerkhove, “Gece kulüpleri, salgının bulaşması için yükseltici bir rol üstleniyor” dedi.

İSPANYA’DA YASAKLAR KALKTI VAKALAR ARTTI

İtalya ve Birleşik Krallık ile birlikte corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya’da yasakların kalkmasıyla birlikte vaka sayısında da ciddi bir artış meydana geldi.

İspanya’da 21 Haziran’da sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte en yüksek vaka sayısı açıklandı. İspanyol yetkililer son 24 saat içerisinde 1.299 insanda corona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bu veri ile birlikte ülkede iki gündür 1000 vakadan fazla açıklandığı kaydedildi.

VAKALARIN YAŞI 27-87 ARASINDA

Vietnam’da da en yüksek vaka sayısı açıklandı… Danang kentinde 45 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, sağlık bakanlığı yetkilileri bölgeye çok sayıda sağlık personeli gönderme kararı aldı.

3 ay içerisinde ilk vakanın geçen hafta tespit edildiği Vietnam’da yeni vakaların 27 ile 87 yaşları arasında olduğu belirtildi.

JAPONYA’DA ÜÇÜNCÜ GÜN

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alarak hastalığı yavaşlatmayı başaran Japonya’da perşembe günü 1305 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bu sayı, pandeminin başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Japonya’da 3 gündür vaka sayısı artmaya devam ederken sağlık bakanlığı, 2 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Japon yetkililer, vakaların artmasına rağmen henüz OHAL kararı alınmadığını da duyurdu.

Son 24 saatte tespit edilen vakaların 367’sinin Tokyo’da tespit edildiği açıklanırken ülkenin güneyindeki Fukuoka’da 121 yeni vaka ve Osaka’da da 190 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.