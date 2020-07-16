Son dakika… Corona virüsünde son durum: Vaka sayısı arttı 10’larca ülkede yasaklar geri geldi

Corona virüsü salgınıyla birlikte birçok ülke normale dönmeye başlasa da lokal bazda pek çok noktada vaka sayılarındaki artış yetkilileri harekete geçirdi. Vaka sayısının artmasını engellemek ve bulaşma oranını azaltmak isteyen yerel yönetimler ve devlet yetkilileri birçok noktada sosyal mesafe kurallarını sıkılaştırırken, milyonlarca insan için karantina ve tecrit uygulamaları geri getirildi.

İŞTE O ÜLKELER

AVRUPA

İspanya

İspanya’nın Katalan bölgesinin yönetimi bölgenin kuzeydoğusundaki Lerida kentinde ve yakınlarında yaşayanların sokağa çıkmasına yasak getirdi. Bu yasaktan 160 binden fazla insan etkilenirken, insanlar sadece işe gitmek, gıda ve ilaç temin etmek ve spor yapmak için dışarı çıkabilecek.

Portekiz

Özellikle başkent Lizbon ve çevresinde vaka sayısının Temmuz ayından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yaklaşık 2 hafta boyunca devam edecek sokağa çıkma yasaklarından 700 binden fazla Lizbonlu etkilendi.

Birleşik Krallık

30 Haziran’da Leicester kentinde 2 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hayati öneme sahip mağazalar haricinde birçok işletme kapatıldı. Birleşik Krallık genelinde 24 Haziran’dan itibaren bütün market ve mağazalarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

ASYA

Hindistan

Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde 15 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı… 125 milyon insanın yaşadığı eyaletteki sokağa çıkma yasağı 31 Temmuz’a kadar devam edecek. Ülkenin güneyindeki bilişim ve teknoloji şehri Bangalore’da da sokağa çıkma yasağı önceki gün başladı. Bangalore’da 13 milyondan fazla insanın bu yasaktan etkileneceği belirtildi.

Ülkenin batısındaki Pune ve Uttar Pradesh gibi diğer eyaletlerde de sokağa çıkma yasakları getirildi.

Filipinler

Başkent Manila’nın Navotas bölgesindeki 250 bin insana yönelik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasakları Temmuz ayının sonuna kadar devam edecek.

Azerbaycan

Azerbaycan’da vaka sayılarının düşüş göstermemesi ile birlikte 22 Haziran-1 Ağustos arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

Özbekistan

Orta Asya ülkesi Özbekistan’da 10 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasakları başlatıldı. Restoranlar, spor salonları, yüzme havuzları ve işletmeler 1 Ağustos’a kadar kapatıldı.

AMERİKA

ABD

Vaka sayısının artarak ABD içerisinde salgının merkez üssü haline gelmesinin ardından California’da işletmelerin yeniden açılması durduruldu. Restoranlar, barlar, sinemalar tekrar kapatıldı. Spor salonları, AVM’ler ve kuaförlerle birlikte diğer işletmeler de kapatıldı.

Arjantin

Arjantin’de Buenos Aires ve çevresinde sokağa çıkma yasakları sıkılaştırıldı. Bölgede 1-17 Temmuz arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kolombiya

Bogota, 13 Temmuz’da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan etti. İki hafta boyunca 2.5 milyondan fazla insan sokağa çıkma yasağından etkilendi.

AFRİKA

Fas

Nüfusu 1 milyon olan Tangier kentinde 13 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Madagaskar

Başkent Antananarivo’da 20 Temmuz’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Güney Afrika

13 Temmuz itibariyle saat 21:00 ile 04:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

ORTA DOĞU

Batı Şeria

Filistin yönetimi 3 Temmuz’da alınan sokağa çıkma yasağını 12 Temmuz’da uzatma kararı aldı.

İsrail

İsrail’de 7 Temmuz’da yeni yasaklar getirildi. Sokağa çıkan insan sayısının azaltılmasına karar verilirken barlar ve spor merkezleri kapatıldı.

OKYANUSYA

Avustralya

Avustralya’nın en büyük ikinci kenti Melbourne’de 5 milyon insan karantina altına alındı.