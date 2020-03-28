Son dakika… Corona virüsünde son durum! Wuhan’da insanlar sokakta, İtalya’da en ölümcül gün

Corona virüsü aralık ayında Çin’de ortaya çıkarken, kısa sürede dünya çapında bir dehşete dönüştü. Virüs başlangıç noktasında etkisini yitirmeye başlasa da, Avrupa ve ABD’de hızını artırıyor.

Worldometers’ın verilerine göre toplam vaka sayısı 597 bin, ölü sayısı ise 27 bin 365 olarak kayıtlara geçti.

İşte virüsle ilgili yaşanan son gelişmeler:

Salgının ortaya çıktığı Wuhan’dan çarpıcı kareleri Reuters tüm dünyaya servis etti. Yasakların bir bir kaldırıldığı Wuhan’da son olarak metro ve tren seferleri yeniden hizmete girdi.

Metronun ilk gününde insanlar istasyonda görüntülenirken maskesiz kimsenin olmadığı görüldü. Şehre giriş yasağınin kalktığı Wuhan’dan çıkışlara ise 8 Nisan’dan itibaren izin verilecek.

İTALYA’DA EN ÖLÜMCÜL GÜN

Corona virüsünün resmi olarak en çok can aldığı ülke olan İtalya, dün salgın başladığı günden bu yana en ölümcül günü geride bıraktı. 24 saat içinde 969 hasta daha hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 9 bin 134’e vaka sayısı ise 86 bine yükseldi.

İRAN’DA SAHTE İÇKİ FACİASI BÜYÜYOR

Komşu İran corona virüsünün yanı sıra sahte içki faciasıyla da boğuşuyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre salgın başladığı günden bu yana hastalığa iyi geldiğini sanan 300’e yakın kişi sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

1000’den fazla kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. AP’ye konuşan bir doktor ise sayının daha fazla olduğunu ve ölenlerin en az 480 kişi olduğunu iddia etti.

TRUMP: ÇİN’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Dünya çapında en çok vakanın görüldüğü ülke olan ABD’de corona virüsüyle mücadele kapsamında dev bir bütçe onaylandı. Ülke tarihinin en büyük teşvik paketi olan 2 trilyon dolarlık bütçe ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü söyleyen Trump, bu görüşmeden sonra Çinli bilim insanlarının virüsle ilgili verileri ABD’ye gönderdiğini belirtti. Trump, “Yaşadıklarını ve Çin’in tecrübelerini konuştuk. Çok iyi bir iletişimimiz var. Yaptıklarından çok şey öğrendik” dedi.

Ülkede vaka sayısı 104 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1701 olarak açıklandı. 44 bin vakanın kayıtlara geçtiği New York eyaletinde 6 bin kişinin tedavi altına alındığı, 1600’ü aşkın kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.