Son dakika… Corona virüsünde son durum: Yasaklar gelmeye başladı

Aylardır dünyayı evlere hapseden ve büyük bir panik yaratan corona virüsü korkutmaya devam ediyor… Avrupa ülkelerinde ve ABD’nin birçok eyaletinde sokağa çıkma yasakları gevşetilirken, birçok ülkede vaka sayısının ve Covid-19’a bağlı ölümlerin artmaya devam etmesi ile birlikte yetkililer yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

VAKALARIN 3’TE 2’Sİ İKİ ÜLKEDEN

Corona virüsü salgını Hindistan ve Brezilya’da yeni bir faza girdi… Özellikle bu iki ülkede günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde seyretmesiyle birlikte Reuters’ın haberinde, “Bu durum kaynaklara çok ciddi bir baskı yaratacak” ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre Brezilya ve Hindistan’daki vakalar geçen haftaki vakaların üçte ikisi kadar olduğu açıklandı. Uluslararası kamuoyu Brezilya ve Hindistan’da yaşanan bu artış ile ilgili, “Corona virüsü salgını yeni bir faza girdi” yorumunu yaptı.

ABD’DE KAPANMA BAŞLADI

Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakasının görüldüğü ve Covid-19’a bağlı en çok ölümün kayıtlara geçtiği ülke olan ABD’de de son 24 saat içerisinde büyük bir artış yaşandı…

Son 24 saat içerisinde Florida’da vaka sayısı 9636 artarak 132.545’e çıkarken, Teksas’ta 5 binden fazla vaka tespit edilirken Arizona’da da rekor kırıldı. Arizona’da son 24 saat içerisinde 3.428 vaka tespit edildiği açıklandı. California’da 4890 vaka açıklanırken, San Francisco’da normale dönüş takviminin de ertelendiği açıklandı.

Yetkililer, Teksas’ta da normale dönüşü yavaşlattıklarını açıklarken kuralların sıkılaştırılacağını duyurdu. Normale ilk dönen eyaletlerden biri olan Teksas’ta yüzde 50 kapasiteyle çalışan barların kapanmasına, yüzde 75 kapasite ile çalışan restoranların yüzde 50 kapasite ile çalışmasına karar verildi.

Houston’daki Harris County’de uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı… Yetkililer Covid-19 ile ilgili “Ciddi ve kontrol edilemeyen salgın” uyarısını yaptı.

Öte yandan Avustralya’da son haftalarda vaka sayısının arttığı Victoria eyaletinde kısıtlamaların gelmesi gündemde… Eyaletin başındaki isim Daniel Andrews, “Sokağa çıkma yasağı ve bazı bölgeleri karantina altına almak gibi planlarımız var” dedi.

TÜRKİYE’DE 1372 ARTTI

Türkiye’de corona virüsüyle ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Yapılan açıklamada son 24 saatte Türkiye’de Covid-19’a bağlı sebeplerle 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Türkiye’de toplam can kaybı 5.082’ye çıktı.

Türkiye’de son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 1372 arttığı belirtilirken, toplam vaka sayısı 195.883’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz” ifadesini kullandı.