Son dakika… Corona virüsünde son durum: Yaşlıları evlerinde ölü buluyorlar

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre sonra küresel bir paniğe sebep olan corona virüsü hızını artırarak yayılıyor… Dünya çapında 381 binden fazla insana bulaşan ve 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili önlemler alınmaya devam ederken, Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’dan korkunç bir açıklama geldi…

Corona virüsü salgınının ülkeye geldiği günden beri 35 bin 136 kişide hastalık tespit edilen ve en son rakamlara göre toplam 2311 kişinin öldüğü İspanya’nın Savunma Bakanı Margarita Robles, askerin arama-kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına destek olduğunu ve askerlerin görevlerini şehir içinde yaptığını duyurdu.

Fakat Robles, ülkedeki yaşlıların ve korkudan dışarı çıkamayanların evde çaresizce ölümü beklediğini de söyleyerek, “Askerlerin bazı kontrollerinde, yaşlıların evlerinde tamamen terk edildiğini gördü ve hatta bazıları yataklarında ölü bulundu” dedi. Ana Rosa televizyon programına çıkan Robles, “Bu insanlık dışı yaklaşım tolere edilmeyecektir ve sorumlular cezalandırılacaktır” dedi.

Öte yandan corona virüsü salgınının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği ABD’de de sokağa çıkma yasakları gelmeye devam ediyor… Resmi rakamlara göre şu anda 16 eyalette uygulanan kısmi ve bütünsel sokağa çıkma yasakları 158 milyon kişiyi etkiliyor. Bu oranlara göre ABD nüfusunun neredeyse yarısına sokağa çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

Ülkeler sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatırken, son rakamlara göre özellikle ABD ve Avrupa’da uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle şu anda her 5 kişiden 1’ine ya sokağa çıkmak yasaklandı ya da “evden çıkmayın” denildi.



İNGİLTERE’DE İKİ KİŞİ BİR ARAYA GELEMEZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, “Evinizde kalın” derken polis güçlerinin de olası durumda müdahale edebileceğini açıkladı. İngiltere’de iki kişiden fazla insanın sokağa çıkmasına yasak getirildi.

Birleşmiş Milletler de corona virüsü paniği devam ederken flaş bir çağrı yaptı… Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada corona virüsüyle mücadeleye odaklanmak için bütün silahlı çatışma ve savaşların durdurulması çağrısında bulundu.



Dünya Sağlık Örgütü de corona virüsü salgınında iyileşenlerin sayısının 100 bini geçtiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, buna rağmen pandeminin hızlandığını açıkladı.

ÇİN TARİH VERDİ

Salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde corona virüsü önlemleri olarak alınan sokağa çıkma yasaklarında da sona gelindi… Son günlerde yerli corona virüsü vakasının görülmediği Çin’in Wuhan kentinden salgını önlemek için başlatılan sokağa çıkma yasağının 8 Nisan’da sona ereceği açıklandı.

Öte yandan Çin’in Hubei eyaletine seyahat yasağının bu hafta kaldırılacağı belirtildi. 25 Mart’ta eyalete giriş ve çıkışlara seyahat yasağının kaldırılacağı açıklandı. Çin’in Wuhan kentine giriş-çıkış yasağının ise devam edeceği belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı 23 Ocak’tan beri uygulanıyor.

ABD’DE EN SIKINTILI BÖLGE NEW YORK

ABD’de corona virüsü vakalarının özellikle doğu yakasında görülmesi dikkat çekici bir detay olarak yerel basında yer aldı… New York Times, ülkedeki corona virüsü vakalarının 3’te 1’nin New York’ta olduğunu yazdı.

Beyaz Saray’ın corona virüsü uzmanı olarak görev yapan Dr. Deborah L. Birx, “New York’ta neredeyse her 1000 kişiden 1’inde virüs var. Bu oran ülke genelinin 5 katı. Bunun sebebi nüfusun yoğun olması” dedi.