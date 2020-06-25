Son dakika… Corona virüsünde son Nisan ayından beri bir ilk yaşanıyor

Corona virüsü paniği küresel olarak devam ederken dünyadan kötü haberler geliyor… ABD’de Nisan ayından beri en yüksek vaka sayısı açıklanırken, özellikle ABD kıtasındaki artışın yavaşlamak bir yana hız kazanması hem bölgede yaşayanları hem de yetkilileri korkutuyor.

İŞTE CORONA VİRÜSÜ SALGININDA SON DURUM

Dün akşam saatlerinde Türkiye’deki günlük corona virüsü vaka sayısı kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye‘de ikinci bir corona virüsü salgını dalgası yaşanmadığını, hasta sayılarında Haziran başından bu yana görülen artışın birinci dalganın etkileri olduğunu ifade etti.



Türkiye‘de Haziran ayının ilk günlerinde 800’ün altına inen günlük yeni vaka sayısı, salgını ve aynı zamanda ekonomiyi yavaşlatan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 1.500’e yakın seviyelerde seyrediyor.

Koca dün akşam yaptığı açıklamada, “Şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmalar yaşadığımızı, vaka sayılarının da yer yer öngörümüzden fazla olduğunu görüyoruz. Hastaneye yatan, entübe edilen, vefat etme oranlarımızın giderek çok düştüğünü görüyoruz” dedi.

PAKİSTAN TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ

Dün akşam paylaşılan verilere göre son 24 saatte 1.492 yeni vaka tespit edilirken, 1.386 hasta iyileşti. 24 kişi daha virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından hayatını yitirirken Türkiye’de Mart ortasında tespit edilen salgında ölenlerin sayısı 5,025’e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 191.657’ye çıktı.

Buna göre ülke çapında 153.000 kişiye yapılması planlanan PCR ve antikor testlerinden 118.000 kişinin geçti. Bağışıklığı düşük olarak nitelendiren Koca, “118.000 içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2.8. Antikor testi de yapıyoruz, antikor testi ise şu dönemde oranı binde 8.1, yani toplumun bağışıklığı yüzde 1’in altında” dedi.

Toplum bağışıklığı için ise %60 ila %65 bağışıklık gerektiğini belirten Koca, aşının keşfinden önce toplum bağışıklığının zor olduğunu ifade etti.

Öte yandan önceki gün büyük sıçrama yapan Meksika’nın ardından dün de Pakistan, resmi verilere göre Türkiye’yi geride bıraktı. Vaka bazında 13’üncü sıradan 14’üncü sıraya gerileyen Türkiye’yi geçen Pakistan, son 24 saatte 4.044 yeni vaka açıkladı. Pakistan’daki toplam vaka sayısı 192.970’e çıktı.

ABD’DE AYLAR SONRA EN KORKUNÇ GÜN

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nin elde ettiği verilere göre ABD’de son 24 saat içerisinde 34.516 corona virüsü vakası tespit edildi. Yetkililer ülkede sadece son 24 saat içerisinde 751 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD’de son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 2.381.538’e çıkarken, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 121.979’a çıktı.

ABD’deki bu artış 26 Nisan’dan beri en büyük sıçrama olarak kayıtlara geçti. ABD’de en son 26 Nisan’da 48.529 corona virüsü tespit edildiği duyurulmuş ve bu sayı ülke tarihinin en yüksek vaka sayısı olarak açıklanmıştı.

MEKSİKA’DA ÖLÜM KATLANARAK ARTIYOR

Amerika kıtasında salgından en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelen Meksika’da en ölümcül ikinci gün yaşandı… Meksikalı yetkililer sadece çarşamba günü 947 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. En son 3 Haziran’da 1092 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle hayatını kaybetmiş ve ülke tarihine geçmişti.

Öte yandan Meksika’daki toplam vaka sayısı 196.847’ye çıktı.

EKVADOR SINIRA DAYANDI

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da da panik sürüyor… Ekvador Başkan Yardımcısı Otto Sonnenholzner, “Başkent Quito’daki kamu hastaneleri tam kapasiteyle çalışıyor ve sınıra ulaştık” dedi.

Ekvador’da toplam 51.643 corona virüsü vakası açıklanırken 4.274 ölüm kayıtlara geçti.

8 GÜNDÜR 12 BİNİN ALTINA İNMİYOR

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen dördüncü ülke konumundaki Hindistan’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Son 24 saat içerisinde 16.922 insanda corona virüsü tespit edilirken bu sayı en çok günlük vaka olarak kayıtlara geçti… Güncel verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 473.105’e çıktı. Hindistan’da 8 gündür 12 bin günlük vakanın üzerinde tespit edilmesi bölgede panik yarattı.

Öte yandan ülkede son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 418 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada 18 milyon nüfusa sahip olan Delhi, corona virüsü vaka sayısı bazında Mumbai kentini geride bırakarak salgının ülkedeki merkez üssü haline geldi. Delhi’de bu güne kadar toplam 70.390 corona virüsü vakası tespit edildiği açıklanırken Mumbai’da bu sayı 69.625 olarak duyuruldu.