Son dakika… Corona virüsünde Türkiye krizi: Tam bir utanç kaynağı

Corona virüsü sebebiyle zor günler geçiren İngiltere’de gündem, Türkiye’den gelmesi planlanan ve sağlık çalışanlarının giymesi için kullanılacak güvenlik ekipmanları ve önlükler…

Geçen hafta içerisinde Türkiye’den ulaştırılan sağlık ekipmanlarının bir kısmının bu hafta gelmemesi İngiltere’de ciddi bir sağlık krizini de beraberinde getirirken İngiliz medyası bu konudaki esas sorumlunun İngiliz yetkililer olduğunu ortaya çıkardı. İngiliz Sky News, normalde cumartesi günü ulaşması gereken 400 bin önlüğün de olduğu 84 tonluk malzeme ve ekipmanın halen gelmediğini aktardı.

“UTANCA SEBEP OLDU”

Sky News’e konuşan kaynaklar ise Türkiye’nin bu gecikmede hiçbir etkisi olmadığını söylerken bütün sorumluların İngiliz makamları olduğunu duyurdu. Yetkililerin Cumartesi günü gelmesi beklenen malzemeler için Türk yetkililere pazar gününe kadar resmi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, “Gecikme hali hazırda salgınla mücadelede ön safta olan ve hastalarla ilgilenen sağlık personeline koruyucu ekipman temin edemeyerek ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalan İngiliz hükümetinde bir utanca sebep oldu” yorumu yapıldı.

Sky News’e pazartesi günü konuşan İngiliz bir yetkili, “Türkiye’deki tedarikçinin malzemesi hazırdı fakat hafta sonu bir sorun yaşandı ve yetkililer Türkiye hükümetinden yardım istemek zorunda kaldı” dedi.

İsmini açıklamayan bir diğer İngiliz ise, “Üretim ve belge işlerinin hızı gecikmeye sebep oldu. Bir diğer sebep de alınan malzemelerin güvenlik ve kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığını test etmek olabilir” yorumunu yaptı.

“BÖYLE DÜŞÜNMEK ÇOK SAÇMA”

Öte yandan Türkiye tarafından açıklamalarda bulunan bazı kaynaklar, İngiltere’nin resmi talebini pazar gününe kadar göndermediğini söyledi. Bu kaynaklar, İngiltere’den resmi talebin gelmesinin ardından Türkiye’nin hızla harekete geçerek yardım ettiğini söyledi. Kaynaklar, üreticilerin Türkiye Sağlık Bakanlığı’na sadece bir kere pazartesi günü başvuru yaptığını dile getirdi.

İsmini açıklamayan bir kaynak, “Türkiye devleti bu gecikmeden sorumlu değildir. Biz elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız” derken ismini açıklamayan bir diğer kaynak ise Sky News’e, “Türk yetkililer tarafından bir sorun olamaz. Aksine izinler çok hızlı bir şekilde verildi. Geçen hafta İngiltere’ye yardım yapan bir ülkenin bu hafta bunu engellemek istediğini düşünmek çok saçma” ifadesini kullandı.

Türkiye, Paskalya hafta sonunda 14 tonluk güvenlik ekipmanı göndermişti.

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri Konfederasyonu CEO’su Niall Dickson, “Bu gecikmeler bizi çok zor bir duruma sokuyor. Keşke hükümet bu kargolar gelmeden önce bu tür açıklamalar yapmasaydı” demişti.

İLGİLİ HABER Corona virüsüyle mücadelede Türkiye tartışması: Göndermezlerse her şey durur