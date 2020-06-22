Son dakika… Corona virüsünde umut veren açıklama: Aşıya gerek yok

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya’dan umut verici bir açıklama geldi… İtalya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından San Martino Hastanesi’ndeki Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği’nin Başkanı Dr. Matteo Bassetti, İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Sunday Telegraph’a konuştu.

Dr. Bassetti, “Klinik sonuçlar virüsün şiddetle değişiyor. Mart ve Nisan ayının başındaki örüntü tamamen farklıydı. İnsanlar acil servise nefes zorluğu, oksijen ihtiyacı ve zatürre şikayetleriyle geliyordu. Fakat son aylarda bu durum değişti. Mart ve Nisan aylarında agresif bir kaplan gibiydi fakat şimdi vahşi bir kedi gibi oldu. Yaşlı hastalarda bile 80-90 yaşlarındaki hastalardan bahsediyorum, yataklarında oturarak hiç destek almadan nefes alabiliyorlar. Birkaç gün önce olsa bu hastalar yaşamını yitirirdi” ifadesini kullandı.

Açıklamalarında sosyal mesafe kurallarının büyük bir önemi olduğunu söyleyen Dr. Bassetti, “Virüsün zayıflamasının nedenlerinden biri de sosyal mesafe kuralları sebebiyle virüsün mutasyona uğramasıdır. Bence virüs bağışıklık sisteminin tepkisi ile mutasyona uğradı ve şimdi daha düşük virüse maruz kalıyoruz. Bunun neden değiştiğini daha iyi araştırmalıyız” yorumunu yaptı.

Aşıya gerek kalmadan virüsün ortadan kalkabileceğini dile getiren Dr. Bassetti, “Virüs, aşı olmaksızın ortadan kalkabilir. Giderek daha da az insanda corona virüsü tespit ediliyor ve en sonunda virüs kendi kendine ortadan kalkabilir” dedi.

HEMEN İTİRAZ GELDİ

Gazeteye konuşan İngiliz Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Dr. Bharat Pankhania, “Ben bu virüsün hemen kendi kendine ortadan kalkacağını tahmin etmiyorum. Bu virüsün yok olması yılları bulabilir” ifadesini kullandı.

Pankhania, “Eğer bulaşacak kimse yoksa evet İtalyan meslektaşımın dediği gibi ortadan kalkabilir fakat başarılı bir aşımız olursa çiçek aşısı gibi bir etki yaratabilir. Fakat bu virüs o kadar bulaşıcı ki ben uzun bir süre daha gitmeyeceğini düşünüyorum” dedi.