Son dakika… Corona virüsünden aylar sonra ilk kez tespit edildi: Ülkede OHAL ilan edildi

Corona virüsü salgınında vaka sayısı 16.2 milyonu geçerken Kuzey Kore’den flaş bir açıklama geldi… Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen corona virüsünün Kuzey Kore’de tespit edildiği açıklandı.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, yasa dışı yollarla Kaesong şehri üzerinden ülkeye giriş yapan bir kişiden bulaşan hastalık dolayısıyla Kim Jong-un acil bir toplantı düzenledi. 3 yıl önce Güney Kore’ye kaçan kişinin 19 Temmuz’da ülkeye giriş yaptığını açıklayan yetkililer, bu kişinin karantina altına alındığını duyurdu.

Kim Jong-un kararıyla toplanan Kuzey Kore kurmayları, “belirli bölgede” OHAL ilan etme kararı aldı.