Son dakika… Corona virüsüne karşı flaş karar: Komşu sınırları kapadı

İlk vakanın 26 Şubat’ta tespit edildiği kuzey komşumuz Gürcistan’dan flaş bir karar geldi… Toplamda 33 corona virüsü vakasının tespit edildiği ülke, salgının yayılmasını engellemek için sınırları kapattı.

Başbakanlık Sözcüsü Irakli Chikovani bir basın toplantısı düzenleyerek, “Pazartesi gününden itibaren corona virüsü endişesi sebebiyle bütün yabancıların ülkeye girişi yasaklanmıştır” dedi.



Gürcistan’dan bu açıklama gelirken, Karadeniz’e kıyısı olan Ukrayna’dan da flaş bir hamle geldi… Ukrayna’nın başkenti Kiev, 17 Mart’tan itibaren bar, cafe, lokanta ve AVM’lerin kapanacağını açıkladı.

Kiev’de yaşayanların diğer kasaba ve kentlere gitmesinin de kısıtlanacağı belirtilirken, Lviv ve Odessa kentlerinde de benzer uygulamalar alındığı açıklandı. Daha önce yabancı turistlerin ülkeye girişinin yasaklandığı Ukrayna’da 5 vaka görülmüş ve bir kişi corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirmişti.