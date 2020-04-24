Son dakika… Corona virüsüne özel kaskla müdahale

Çinli KC Wearable isimli şirket tarafından geliştirilen özel kask Arap ülkelerinde kullanılmaya başlandı… Birleşik Arap Emirlikleri’nde uygulanan sistem ile güvenlik görevlileri ve polisler özel termal kamera aracılığıyla insanların vücut ısılarını 5 metreden ölçebiliyor.

Dakikada 200 insanın ateşini ölçebilen ve insanların hasta olması durumunda uyarıda bulunan sistem ile birlikte corona virüsü salgınının yayılmasının engellenmesi planlanıyor.

BAE’DE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Reuters’ın haberine göre Çinli KC Wearable, bu kasklardan 1000 adetten fazla sattı. Şu an Orta Doğu, Avrupa ve Asya’ya datış yağtıklarını belirten yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu cihazın kullanıldığını duyurdu.

Reuters’a konuşan Birleşik Arap Emirlikleri’nde görevli polis memuru Aly al-Ramsy, “Bu akıllı kaskları corona virüsüyle mücadele kapsamında Dubai’deki bütün ekiplerimize gönderdik. Görev gereği devriye gezen polisler kullanıyor. Eğer ateşli birisini tespit edersek sağlık ekiplerini çağırıyoruz” dedi.

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Körfez ülkeleri arasında en yüksek vaka sayısının olduğu ikinci ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde 8 binden fazla vaka ve 50’den fazla ölüm var.