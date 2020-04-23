Son dakika… Corona virüsünü yenen en genç insan: Sadece 1 aylık

Corona virüsü ile ilgili bugün iyi haberler geliyor… Tayland’ın başkenti Bangkok’ta tedavi altına alınan 1 aylık Covid-19 hastasının tamamen iyileştiği açıklandı.

Tayland’ın en genç Covid-19 hastası olarak bilinen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan doktorlar, “Minik bebeğe 4 antiviral ilaç verdik” dedi.

Reuters’a konuşan Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli Visal Moolasart, “Stratejimiz çocuğa 10 gün boyunca ilaç vermekti. Her gün sağlık kontrolünden geçirdik ve 3 ile 5’inci günlerde yapılan sonuçlar iyileşmenin olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.

Tayland’da resmi verilere göre 49 ölüm ve 2.826 toplam ölüm var.