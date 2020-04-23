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Son dakika… Corona virüsünü yenen en genç insan: Sadece 1 aylık

Bilim dünyası Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan 1 aylık corona virüsü hastası bebeği konuşuyor... Reuters'ın son dakikası şeklinde servis ettiği haberde, Covid-19 teşhisi konulan çocuğa ilaç tedavisi uygulandı. Minik bebek kısa sürede sğalığına kavuştu.

Sozcu.com.tr
07:40 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünü yenen en genç insan: Sadece 1 aylık

Corona virüsü ile ilgili bugün iyi haberler geliyor… Tayland’ın başkenti Bangkok’ta tedavi altına alınan 1 aylık Covid-19 hastasının tamamen iyileştiği açıklandı.

Tayland’ın en genç Covid-19 hastası olarak bilinen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan doktorlar, “Minik bebeğe 4 antiviral ilaç verdik” dedi.

Reuters’a konuşan Bamrasnaradura Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nde görevli Visal Moolasart, “Stratejimiz çocuğa 10 gün boyunca ilaç vermekti. Her gün sağlık kontrolünden geçirdik ve 3 ile 5’inci günlerde yapılan sonuçlar iyileşmenin olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı.

Tayland’da resmi verilere göre 49 ölüm ve 2.826 toplam ölüm var.

Bebek Bilim Corona haberler Ölüm Sağlık son dakika Tayland
Son güncelleme: 07:41 23.04.2020
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