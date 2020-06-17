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Son dakika… Corona virüsünü yenen ülkede şok: 320 kişide potansiyel var

Corona virüsü salgınına zamanında sıkı önlemler aldıktan sonra geçen hafta içerisinde "Covid-19'u yendiklerini" duyuran Yeni Zelanda, son yılların en büyük sağlık skandalıyla karşı karşıya... Karantinada olması gereken iki kadının karantinadan kaçması sonucunda 320 insanda corona virüsü bulaşmış olabileceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr
07:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Corona virüsünü yenen ülkede şok: 320 kişide potansiyel var

Corona virüsünü yendiğini ilan ettikten sonra bütün Covid-19 hastalarının taburcu olduğunu duyuran Yeni Zelanda’da karantina şoku yaşanıyor… Önceki gün İngiltere’den ülkeye giriş yapan iki İngiliz kadında corona virüsü tespit edilmesinin ardından bugün bu yolcuların karantina altına alınmadığı ortaya çıktı.

Yaşananların ardından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bir açıklama yaptı. Ardern, “Bu kadınların test yapılmadan karantinadan çıkarılması sistemin kabul edilemez bir hatası. Test yapılmamasının sebebi kaynak eksikliğinden değil. Sağlık Bakanımız David Clark’la yolumuza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ORDUYU GÖREVE ÇAĞIRDI
Yeni Zelanda hükümeti iki kadının yaklaşık 320 insanla yakın temasta bulunduğunu açıklarken bu oranın yeni bir Covid-19 dalgası yayılması için yeterli olduğunu da duyurdu.

Karantina ve tecrit uygulamalarını gözlemlemek için Ardern, ordunun göreve çağrıldığını da açıkladı.

Corona İngiltere Sağlık son dakika Yeni Zelanda
Son güncelleme: 07:41 17.06.2020
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