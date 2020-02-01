Son dakika… Corona virüsünün ardından Rusya’dan Çin kararı! Askıya alındı

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, ilgili talimatname Bakanlar Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı.

Talimatname metninde, “Rusya hükümeti ile Çin hükümeti arasında imzalanan vizesiz grup turist gezileri ile ilgili 29 Şubat 2000 tarihli Anlaşmada öngörülen vizesiz turist gezilerinin geçici olarak askıya alınması” ifadeleri yer aldı.

Belgede ayrıca, “Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki konsolosluklarında Çin vatandaşlarının çalışma vizesi belge kabulünü, kayıt ve verilmesini geçici olarak askıya alması, ayrıca Çin yönetiminin, öngörülen önlemlerin özel koşullar nedeniyle alındıklarına ve kesinlikle geçici olduklarına vurgu yapılarak bilgilendirilmesi” denildi.

Talimatnamede ayrıca Rusya İçişleri Bakanlığı ve bölge idarelerinin Çin'den iş için başvuruda bulunan vatandaşlardan davetiye ve çalışma izni belge kabulünü ve verilmesini geçici olarak askıya almakla görevlendirildiği belirtildi.