Son dakika… Corona virüsünün (Covid-19) yeni belirtileri ortaya çıktı

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, corona virüsü (Covid-19) testi pozitif için 214 hastada görülen ilk semptomları analiz etti.

Mülakat yapılan hastaların yüzde 36’sı, baş ağrısı, baş dönmesi, kas yanması ve sinir ağrısı dahil olmak üzere bazı nörolojik belirtiler deneyimlediklerini ifade etti. Bazı vakalarda bunlar, öksürük ve ateş gibi solunum semptomlarıyla beraber görüldü. Hastaların yüzde 13’ünde baş ağrısı, yaklaşık yüzde 17’sinde ise baş dönmesi raporlandı.

DOKTORLARA ÇAĞRI YAPTI

Amerikan Tıp Derneği tarafından aylık olarak yayınlanan ‘JAMA Neurology’ adlı bilimsel dergide yer alan çalışmayı gerçekleştiren ekibin lideri Dr. Ling Mao, “Tipik semptomların (ateş, öksürük, iştahsızlık ve diyare) olmadığı bazı Covid-19 hastaların sadece nörolojik belirtilerle hastaneye başvurduklarını” söyledi.

Dr. Ling’e göre; bilhassa ağır enfeksiyon olan hastalar için nörolojik belirtilere daa dikkatle bakılmalı; zira bu durum hastaların ölümüne yol açabilir.

Dr. Ling Mao, “Üstelik, Covid-19 epidemisi sürecince, hastalarda bu nörolojik belirtileri gören hekimler, geç ya da yanlış teşhisten sakınmak ve bulaşı önlemek için SARS-CoV-2 (corona virüsü) enfeksiyonunu ayırıcı tanı olarak değerlendirmeleri gerek” dedi.