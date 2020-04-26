Son dakika… Corona virüsünün etkisini gözler önüne serdi

Çin’de ortaya çıktıktan sonra haftalar içerisinde küresel bir salgın halini alan ve şu ana kadar 2 milyon 930 binden fazla insanı hasta ederek 203 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü hayatın birçok noktasını olumsuz etkiledi.

Corona virüsüne karşı ülkeler ve yerel yönetimler farklı önlemler, kısıtlamalar ve yasaklamalara başvururken birçok sektör de salgından olumsuz etkilendi. Corona virüsü salgınının en sert etkilediği sektörlerin başında ise turizm ve havacılık geliyor.

Salgının başlamasıyla birlikte birçok ülke hem kara sınırlarını hem de hava sahalarını uçaklara ve uçuşlara kapatırken, zorunlu olmayan durumlar haricinde seyahate izin verilmemesi de havacılığı sekteye uğrattı. Radar görüntülerinden elde edilen veriler ve geçen yıl çekilen görüntüler ile bu yılın aynı döneminde çekilen görüntüleri karşı karşıya getirince yaşanan dramatik düşüş de büyük dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’DE DE AZALDI

Paylaşılan videolarda 18 Nisan 2019 ile 16 Nisan 2020’de çekilen hava trafiğinde küresel ölçekte ciddi bir azalma yaşandı. Görüntülerde özellikle Avrupa’da hava trafiğinin sadece belli noktalar haricinde hiç olmadığı görülüyor.

Öte yandan paylaşılan bir diğer videoda ise corona virüsü salgını dolayısıyla Türkiye üzerinde de hava trafiğinin çok büyük ölçüde azaldığı görülüyor. 7 Nisan 2019’da çekilen görüntülerde Türkiye üzerinde çok hareketli bir trafik varken, 5 Nisan 2020’ye gelindiğinde bu trafik oldukça azalıyor.