Son dakika… Corona virüsüyle ilgili korkutan haber! Ölü sayısı artıyor

Çin’den yapılan açıklamada, Hebei eyaletinde 80 yaşındaki bir hastanın Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Reuters’te yer alan habere göre, Hubei eyaletinde yaşanan ölümlerin ardından ilk kez başka bir bölgeden virüs nedeniyle ölüm haberinin gelmesi bölge halkını korkuttu.

Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 18’e yükseldi.

İLGİLİ HABER Wuhan nerede? Çin corona virüsü nedir? Corona virüsünde panik artıyor!

SİNGAPUR VE VİETNAM’DA DA GÖRÜLDÜ

Corona virüsü Çin'in ardından, Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat amacıyla gelen bir Çin vatandaşında corona virüsü tespit edildiği bildirildi.

Pazartesi günü 9 arkadaşıyla beraber Wuhan'dan Singapur’a gelen 66 yaşındaki erkek hastanın, Shangri-La Rasa Sentosa beldesinde konakladığı bildirilirken, Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Doçent Doktor Vernon Lee, “Olası yayılmanın kontrol edilmesi için tüm önlemler alınacak” açıklamasında bulundu.

Vietnam’da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Filipinler'de ise perşembe günü itibariyle Çin’in Wuhan şehrine yapılan uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinden bir Hintli hemşirede virüsün tespit edilmesiyle beraber, üç Hint vatandaşının da Suudi Arabistan’da gözetim altında tutulduğu bildirildi. Kerala Eyalet Valisi Pinarayi Vijayan, Merkezi Hükümet'ten acil müdahale talebinde bulundu.

İlk olarak Çin’in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonlarında tespit edilen virüse şuana kadar ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da rastlanmıştı.

VİRÜS YAYILABİLİR

Yetkililer Cumartesi günü başlayacak Çin Yeni Yılı nedeniyle milyonlarca Çinli’nin yurt içinde ve yurt dışına seyahat edeceğini belirtiyor ve bunun da virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabileceği endişesini dile getiriyor. Yeni Corona virusü türünün geçen yılın son günlerinde Wuhan kentinde bir balık ve et pazarından yayıldığı sanılıyor.

İLGİLİ HABER Panik büyüyor, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nden ilk açıklama geldi

TÜRKİYE’NİN PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN UYARI

Yaşananların ardından Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği de sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Twitter üzerinden yazılı olarak hazırlanan metinde “2019-nCoV” isimli coronavirüs türü hakkında bilgi verildi. Yazılı açıklamada, Çin'de ikamet eden ve Çin'e seyahat edecek Türk vatandaşlarının bazı sağlık tedbirlerini almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Uyarı metninde, Türk vatandaşlarının kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösteren hastalarla temastan kaçınmaları ve canlı hayvanların bulunduğu çiftlik, pazar yeri ve kesimhanelere gidilmemesi gibi öneriler yer aldı. (İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsüyle ilgili korkutan uyarı! Bu kişiler tehlikede...