Son dakika… Corona virüsüyle ilgili müthiş gelişme: Moleküler kelepçe aşısı geliyor

Avustralya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Queensland Üniversitesi’nden corona virüsüyle ilgili umut verici bir açıklama geldi… Yerel basına konuşan bilim insanları, “moleküler kelepçe aşısı” adı verilen bir aşının hayvanlar üzerinde olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

Ulusal Bağışıklık Araştırma ve İzleme Merkezi’nin başında bulunan Profesör Robert Booy, “Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar bütün gerekli verileri sağladı ve bu sebeple bu hafta insanlar üzerinde denemelere başlıyoruz” dedi.

“EMİN OLMASAK İLERLEMEZDİK”

Hayvanlar üzerinde deneylerin Hollanda’da yapıldığını ve oradan gelen sonuçların analiz edildiğini açıklayan Booy, “Güvenliği ve etkisinden emin olmadan hayvanlar üzerinde yapılan deneylerden insanlar üzerinde yapılan deneylere geçemezdik” ifadesini kullandı.

Uluslararası kamuoyu bu gelişmeye heyecanlanırken, dünya üzerinde 130’dan fazla aşı çalışması yapıldığı fakat Queensland Üniversitesi’nin aşısının büyük başarı gösterdiğine dair yorumlar yapıldı. Queensland’da İnovasyondan Sorumlu Bakan Kate Jones, “Bu araştırmaya milyonlarca para harcadık çünkü aşının Covid-19’u yenmek için kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz”dedi.